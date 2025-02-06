明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

仁濟縫針案 5歲童離世

【明報專訊】事發時4歲的女童黎心悅去年5月在仁濟醫院縫傷口後一度心臟驟停，其後在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，延至昨日上午離世，個案已轉交死因裁判官跟進。涉事護士及病人助理早前被控虐兒罪，協助心悅家屬的工聯會立法會議員陳穎欣關注控罪會否調整，稱案件「涉及人命」。律政司稱案件仍在司法程序，不宜評論。

議員關注控罪改否 警：需要時問律政

警方昨回覆稱，案件已進入司法程序，警方需要時會向律政司索取法律意見。女童去年5月25日晚在家中椅子跌傷，在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，急救18分鐘後恢復心跳，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨牀診斷為缺血性腦病變，其後危殆昏迷。

九龍西醫院聯網發言人稱，女童本周初開始情况轉差，病情危殆，延至昨日上午病情惡化離世。該聯網稱對病人離世極度難過，會與家屬保持溝通，盡力提供協助，亦會全力配合司法程序，個案已轉交死因裁判官跟進。

一直靠儀器維生 個案交死因庭

涉事女護士及病人助理去年各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件本周一再在沙田裁判法院提堂，並應控方申請押後至3月17日在東區裁判法院再訊，處理案件交付高等法院審理的程序。

協助心悅家屬的陳穎欣表示，5歲的心悅情况一直未好轉，靠儀器維生，早前更一度心臟停頓。她說會持續跟進個案，並關注對涉事護士及病人助理的刑事罪行會否調整，「因為今次係涉及人命」。

陳穎欣表示，心悅家人萬分悲痛，父親黎先生需要時間及空間處理女兒後事，對方一直盼望女兒「跟爸爸返屋企，一家四口好似以前咁開開心心過日子」，但經過多月治療，父母不希望再見到女兒如此辛苦，會記住其可愛活潑的笑容，感謝社會各界關心。

至於家屬會否民事索償，陳穎欣稱一直與黎先生保持溝通，現時情况有變，會陪伴家屬與律師進一步研究，若有消息會再公布。

相關字詞﹕陳穎欣 公立醫院 仁濟醫院

上 / 下一篇新聞

東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發