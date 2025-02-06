仁濟縫針案 5歲童離世

議員關注控罪改否 警：需要時問律政

警方昨回覆稱，案件已進入司法程序，警方需要時會向律政司索取法律意見。女童去年5月25日晚在家中椅子跌傷，在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，急救18分鐘後恢復心跳，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨牀診斷為缺血性腦病變，其後危殆昏迷。

九龍西醫院聯網發言人稱，女童本周初開始情况轉差，病情危殆，延至昨日上午病情惡化離世。該聯網稱對病人離世極度難過，會與家屬保持溝通，盡力提供協助，亦會全力配合司法程序，個案已轉交死因裁判官跟進。

一直靠儀器維生 個案交死因庭

涉事女護士及病人助理去年各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件本周一再在沙田裁判法院提堂，並應控方申請押後至3月17日在東區裁判法院再訊，處理案件交付高等法院審理的程序。

協助心悅家屬的陳穎欣表示，5歲的心悅情况一直未好轉，靠儀器維生，早前更一度心臟停頓。她說會持續跟進個案，並關注對涉事護士及病人助理的刑事罪行會否調整，「因為今次係涉及人命」。

陳穎欣表示，心悅家人萬分悲痛，父親黎先生需要時間及空間處理女兒後事，對方一直盼望女兒「跟爸爸返屋企，一家四口好似以前咁開開心心過日子」，但經過多月治療，父母不希望再見到女兒如此辛苦，會記住其可愛活潑的笑容，感謝社會各界關心。

至於家屬會否民事索償，陳穎欣稱一直與黎先生保持溝通，現時情况有變，會陪伴家屬與律師進一步研究，若有消息會再公布。