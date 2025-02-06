涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控

虛報報告 分判商獲630萬元訂單

被告葉慶輝（45歲）及王震東（43歲）均為安樂工程有限公司的時任項目經理，分別被控兩項欺詐罪及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設施及兩間污水處理廠的運作及維修，兩名被告負責監督相關維修工程，招標時須向分判商取得最少兩份報價單，並以報價單分析報告記錄報價，連同評估及建議交予公司審批。

廉署早前接獲貪污投訴展開調查，發現前述報告列出的多間分判商並沒提交相關報價。葉慶輝涉嫌於2017年4月至2021年8月間向安樂工程虛假表示18份報價單分析報告屬真確，意圖詐騙誘使安樂工程向兩間分判商批出維修訂單，涉逾470萬元；王震東則涉嫌於2019年2月至2020年11月間，以相類欺詐手段誘使安樂工程向另一分判商批出13張維修訂單，涉逾160萬元。

安樂工程有限公司回覆稱知悉兩名前僱員被廉署起訴，廉署調查期間公司會全面協助。