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黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第128日審訊。控方就黎早前供稱無留意初選一事盤問黎，指黎曾與「徒弟」李兆富等人有相關討論，包括提醒要找合適的投票程式，顯示黎熱中於初選事宜。在法官和控方追問下，黎智英承認有留意初選，早前供辭不真確。黎又稱當年願自掏腰包約8萬美元測試投票程式，《蘋果》有為初選提供平台，但最終因戴耀廷或區諾軒不贊成而無使用程式。

冀飯局前掌握 後與李永達討論

控方昨指，就着黎智英與陳梓華2019年12月31日第四次會面，黎在主問下曾稱忘記討論內容，亦無為意初選。控方展示黎就初選與不同人的信息來往（見表），其中2019年12月13日黎邀請李兆富幫忙尋找電子投票程式，希望翌晚飯局前掌握投票軟件的資訊，李回覆稱已暫定某程式。黎12月14日回覆「他們」覺得很有用，並詢問價格，翌日另向民主黨前主席李永達發訊稱李兆富是初選軟件的「始作俑者」，若有問題可請李兆富到場示範。

黎昨供稱，李兆富熟悉網上投票事宜，亦熱中於民主事務，他提出網上投票最便利。有份審理初選案的法官李運騰關注初選最初由誰提出？黎表示不知道，但自己早有聽聞，因泛民間關注「𠝹票」事宜，直至戴耀廷正式提出初選想法。

控方和法官杜麗冰分別關注，信息中黎曾提醒李兆富要找合適的投票軟件，以及詢問用電話投票的可能，似乎投票程式的主意出自黎；黎否認，自言僅希望投票順利遂提問，又重申冀飯局前掌握資訊，飯局參與者包括李永達、何俊仁、林卓廷和李卓人。控方追問戴耀廷和區諾軒是否有份？黎稱無，法官李運騰笑指不會考慮對另案的認知。

助手指美歡迎初選理念 需人解說

同年12月30日，黎詢問李兆富有否電子投票公司報價，李回覆稱他已向承辦人發送詳細資料，對方暫時報價8萬美元用作投票，另有其他雜費。2020年1月5日，黎的助手Mark Simon向黎發訊稱「香港民主初選的理念在華盛頓很受歡迎，可能需要你或無份參選的資深人士，在華盛頓向人們解釋」。黎確認他曾詢問報價進度，願付費測試程式。

《蘋果》為初選供平台 自言不涉其中

對於美國希望就初選聽取其言論，黎解釋，美國期望的解說者不止他一人，而他最終無就初選在華盛頓解說，亦沒有使用該程式，因戴耀廷負責初選後，戴或區諾軒不贊成電子投票，之後李兆富亦退出討論。

控方指出，黎早於2019年12月與不同人有初選相關討論，並持續關注初選發展，至2020年7月，黎仍想初選舉行。黎承認在意初選，《蘋果》亦有為初選提供平台，惟重申自己不涉其中。此外，通話信息多次提及「Benny」，黎確認是指戴耀廷，控方問及黎與戴的關係，黎稱他們從無以任何形式溝通，只是機緣巧合下見過戴數次。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 港區國安法 黎智英案 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報

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