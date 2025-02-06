港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾

港鐵車務工程維修總管李劍雄昨稱，涉事為一列有5卡的工程車，昨日凌晨於粉嶺站及太和站之間的路軌上做石枕更換工程，工程車準備離開時，工程人員發現其中一個吊運卡的水平感應系統故障，導致車卡「有少少傾咗去左邊」，但車架及車輪仍在路軌上，機車頭及車卡則不受影響。

「個別車轆短時間偏離路軌」

李劍雄昨見傳媒交代事件時不點名提及張欣宇的評論，解釋稱工程車準備離開時，車卡及車轆都位於路軌上，工程人員為審慎起見需更正水平感應系統，調校車卡時有可能晃動，導致個別車轆短時間偏離路軌。

對於港鐵堅稱工程車無出軌，張欣宇相信港鐵是指工程車並非因出軌而無法行駛，車轆偏離路軌「是在可控的情况才出現」。不過他認為正因修復過程中車轆離開路軌，工程人員才無法直接拖離工程車。張又指，水平感應系統故障情况罕見，有待港鐵檢查涉事部件故障成因，明日將於立法會鐵路事宜小組委員會跟進事件，認為若涉事部件「無端端鬆咗或跌咗」，港鐵有必要檢查其餘工程車。

業界指罕見 籲查部件鬆斷否

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生同稱，港鐵工程車的水平感應系統故障罕見，估計系統位於工程車下方，用作平衡列車的機械裝置，主要令車斗保持平衡，避免左右兩旁的車轆轉彎時出現高低差，料故障原因涉及部件「鬆咗或斷咗」。