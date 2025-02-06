明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」

【明報專訊】消委會上個月搞「龍年十大消費新聞」選舉，畀市民投選心目中2024年消費大事，選舉結果噚日出爐。涉及至少5000個消費者向消委會投訴兼涉款近2億元嘅「舒適堡全線結業」事件，以7934票登上榜首；其次係獲4552票嘅「美斯缺陣表演賽」，呢單新聞同時以9440高票當選「最離譜」消費新聞；第三名係「暫緩垃圾徵費」，有4409票。

的士設記分制「最大快人心」

第4至10位依次係「熊貓經濟」、「市民北上買餸帶生肉入境」、「食肆走塑後市民不滿環保餐具質素」、「交通工具加價」、「廖孖記腐乳原產地受質疑」、「樓市辣招全撤銷」，以及「簡樸房取締劏房」。「最大快人心」新聞係「的士司機違例記分制生效」，獲8088票。至於「最抵讚」新聞就係「消委會《選擇》月刊免費睇」。

逾1.4萬人投票 歷屆之最

消委會主席陳錦榮話，今屆有14,429人投票，係歷屆之最，反映市民更重視消費權益。佢形容舊年消費市場有危有機，雖然多咗旅客訪港，市民消費模式亦更多元，但香港零售、飲食、服務業復蘇跟唔上增長步伐，有「廖孖記」等百年老店結業；而大型美容健身集團結業，就提醒消費者用預繳式消費前要三思。

佢又話，香港力推盛事經濟，但有大型活動安排未如理想，敦促業界引以為鑑，滿足消費者嘅合理期望。

上 / 下一篇新聞

東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
仁濟縫針案 5歲童離世
仁濟縫針案 5歲童離世
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發