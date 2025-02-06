【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」

的士設記分制「最大快人心」

第4至10位依次係「熊貓經濟」、「市民北上買餸帶生肉入境」、「食肆走塑後市民不滿環保餐具質素」、「交通工具加價」、「廖孖記腐乳原產地受質疑」、「樓市辣招全撤銷」，以及「簡樸房取締劏房」。「最大快人心」新聞係「的士司機違例記分制生效」，獲8088票。至於「最抵讚」新聞就係「消委會《選擇》月刊免費睇」。

逾1.4萬人投票 歷屆之最

消委會主席陳錦榮話，今屆有14,429人投票，係歷屆之最，反映市民更重視消費權益。佢形容舊年消費市場有危有機，雖然多咗旅客訪港，市民消費模式亦更多元，但香港零售、飲食、服務業復蘇跟唔上增長步伐，有「廖孖記」等百年老店結業；而大型美容健身集團結業，就提醒消費者用預繳式消費前要三思。

佢又話，香港力推盛事經濟，但有大型活動安排未如理想，敦促業界引以為鑑，滿足消費者嘅合理期望。