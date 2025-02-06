活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美

廣東兼具機電數智技術兩優勢

今年是廣東省連續第3年在農曆新年假期後首個工作日召開高質量發展大會，今屆的主題為「建設現代化產業體系」。省委書記黃坤明致辭時表示，今年粵港澳將聯合承辦全運會，廣東完全能夠舉辦產業體系競賽的「全運會」，因為省內擁有製造業所有主要門類，廣深佛莞等地各具優勢又互相協同。他並點名數家公司，指華為以領先的數碼技術賦能眾多行業，DeepSeek以「不怕虎的勇氣銳氣」撼動美國人工智能巨頭、產生連鎖效應，宇樹科技的機器人登上央視春晚，「中國已經顯示出引領時代浪潮的全新氣象，廣東更應該在百舸爭流中奮力爭先」。

黃坤明指出，廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能和機器人兩大領域集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱，希望投資者、創業者積極參與。對於去年廣東省經濟增速不如預期，未能達到5%增長目標，黃坤明形容現時正處在爬坡過坎、動能轉換的過渡期，「只要信心不滑坡，辦法總比困難多」，他認為廣東改革發展「先行一步」，既能享受紅利，也會較早遇到轉型難題，未來亦能率先克服「成長中的煩惱」。

華為董事長：去年整體經營達預期

大會上亦有數家企業代表發言，當中華為董事長梁華指出，2024年充滿挑戰，華為整體經營達到預期，ICT基礎設施保持穩健，消費者業務重回增長，智慧汽車解決方案業務快速發展，全年銷售收入超過8600億元（人民幣，下同）。梁華稱，未來將加速人工智能創新實踐和規模化應用，支援各行各業的數碼化、智慧化創新與應用。

美的平均30分鐘一台機器人下線

美的集團（0300）董事長方洪波表示，去年公司營收突破4000億元，已是全球前四的工業機器人製造企業，其中位於順德的美的庫卡智慧製造科技園，已經成為全國最大的工業機器人生產基地，可24小時不間斷「機器人生產機器人」，平均30分鐘就有一台機器人下線。

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