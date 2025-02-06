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活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制

【明報專訊】港人北上消費，現時可以透過多種方法付款，不像以前要在內地銀行開戶才能用內地付款Apps。惟若在內地置業或租樓，要支付按揭或交水電煤等費用，仍然需要有內地銀行戶口。「見證開戶」服務可讓銀行客戶在本港銀行開設內地戶口，之後再綁定電子支付Apps就更方便。以往只有幾家銀行提供見證開戶，上月開始渣打及匯豐也加入見證開戶行列。不過，新加入的銀行未設實體提款卡，若想在內地提取現金，可能需要另覓銀行。

明報記者 龍彩霞

愈來愈多香港銀行提供見證開戶服務，流程是客戶到有提供相關服務的銀行分行申請開立內地銀行戶口，由香港銀行見證客戶填寫開戶申請書。由於見證開戶的手續比較繁多，一般需時較開立普通本地銀行存款戶口長，整個過程需時至少30分鐘。當天填齊資料也不可以立刻啟動戶口，香港分行只負責代客戶遞表，將資料用速遞方法送到內地分行，客戶需兩個星期左右，再到指定的本地分行領取自動櫃員機（ATM）提款卡，並將提款卡綁定在手機上，屆時北上消費才能「暢通無阻」。

需提供身分證回鄉證電話號碼

文件只需要香港永久居民身分證及回鄉證，客戶需要提供實名登記的香港手提電話號碼或內地號碼電話。成功的申請人要留意，當遇上帳戶問題，需要親身到內地分行查詢。不過需要留意，透過香港銀行代理開立的內地戶口為第二類帳戶，第二類帳戶每年累計只可存入20萬元（人民幣，下同），存入現金每日累計限額為1萬元，而香港開立的中銀長城借記卡轉入或轉出限額為20萬元。

渣打優先理財豁免匯出服務費

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「近年來，香港市民到大灣區生活和工作愈趨頻繁，跨境支付需求與日俱增。大灣區見證開戶服務，將便利港人及提升他們在內地，尤其是大灣區城市的日常消費體驗。渣打一直以把握中國機遇為集團其中一個核心戰略，我們會繼續運用獨特的優勢，為客戶提供更便捷及優質的跨境金融體驗。」以最新加入「大灣區見證開戶服務」渣打銀行為例，成功開戶後，即可透過渣打香港網上銀行或流動理財服務匯款至第二類帳戶及綁定內地支付平台，這不用帶現金回內地存入相關戶口，便利經常跨境往來的港人於內地生活、旅遊及消費。禤惠儀表示，相關戶口可於數個工作天內開立，客戶能從渣打中國網上銀行啟用帳戶以及綁定內地支付平台，應付流動支付及消費。「優先私人理財」及「優先理財」之客戶更可豁免匯出匯款服務費。

返內地旅遊消費並不一定要開內地銀行戶口，但沒有內地銀行戶口可能帶來諸多不便，特別是到大灣區以外的內地城市。以最熱門的電子支付App為例，支付寶（內地版）雖然設有綁定VISA等信用卡的選項，讓你消費時即時根據匯率計算金額支付，但並非所有商戶均支援信用卡綁定消費，例如上海地鐵支援綁定VISA的支付寶（內地版）乘車，但上海公交巴士卻不支援。

回鄉證有效期不足半年宜先續期

如果回鄉證有效期不足半年，需先續期，再辦理開立內地戶口手續。另外，亦要預先準備好300至3000元作為開戶存款，實際金額視乎個別銀行要求。假如親身到內地銀行開內地戶口，最多人選用的四大銀行——中國銀行、建設銀行、農業銀行和工商銀行都有提供服務。當中，以在中國銀行開設內地銀行戶口最為方便，建設銀行、農業銀行則需較多證明文件，如非長期居留內地，透過在港見證開戶會更方便。

[活在灣區]

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