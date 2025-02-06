明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖

【明報專訊】時任警員2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，又以藤條及刀威嚇兒子一同自瀆，他於高院被裁定各兩項猥褻16歲以下兒童及煽惑16歲以下兒童嚴重猥褻罪成，判囚48個月。他就定罪上訴，上訴庭昨開庭審理。申請方指出，控方未能證明申請人在兒子面前自瀆是有意圖獲得性快感，以及原審錯誤引導陪審團沒考慮申請人行為出於教兒子「𢯎痕」。法官稱需時商議，將於半年內頒判辭宣判。

上訴申請人FSL（47歲）1998至2019年任職警員，2020年革職；事主X為申請人兒子。申請人現正服刑。

半年內判 稱原審引導時沒考慮「𢯎痕」抗辯

FSL由大律師林芷瑩代表。林表示，對16歲以下兒童嚴重猥褻罪，須證明申請人有意圖藉X在場而獲得性快感，惟控方缺乏相關舉證，以及X於盤問下同意他不能肯定其父案發時是教他為下體「𢯎痕」還是要他一同自瀆，可見申請人行為出於教X「𢯎痕」是可能的抗辯理由，原審法官錯誤引導陪審團沒考慮有關說法。法官彭偉昌詢問為何要教X 「𢯎痕」，林稱因X有隱藏陰莖的疾病，需申請人教他如何塗藥膏。

律政司：倘須證意圖或成搪塞藉口 官：可控虐兒

律政司一方認為，陪審團定罪並無不妥，只要行為明顯對兒童嚴重猥褻，控方毋須舉證有意圖獲得性快感，就本案而言，申請人在X面前自瀆屬明顯嚴重猥褻。

律政司一方稱，立法原意為保護兒童免遭性侵，若有意圖獲得性快感成為必要控罪元素，或導致被告以賺錢或滿足好奇心來搪塞明顯嚴重猥褻行為。法官彭寶琴表示，未能舉證只說明被告沒干犯性罪行，但控方可循虐兒等罪檢控，不會構成法例缺漏。3名法官聽罷陳辭後稱將於半年內頒判辭。

【案件編號： CACC 174/22】

相關字詞﹕定罪上訴 煽惑16歳以下兒童作出嚴重猥褻作為罪 猥褻兒童 警員犯法

上 / 下一篇新聞

東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
仁濟縫針案 5歲童離世
仁濟縫針案 5歲童離世
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發