時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖

上訴申請人FSL（47歲）1998至2019年任職警員，2020年革職；事主X為申請人兒子。申請人現正服刑。

半年內判 稱原審引導時沒考慮「𢯎痕」抗辯

FSL由大律師林芷瑩代表。林表示，對16歲以下兒童嚴重猥褻罪，須證明申請人有意圖藉X在場而獲得性快感，惟控方缺乏相關舉證，以及X於盤問下同意他不能肯定其父案發時是教他為下體「𢯎痕」還是要他一同自瀆，可見申請人行為出於教X「𢯎痕」是可能的抗辯理由，原審法官錯誤引導陪審團沒考慮有關說法。法官彭偉昌詢問為何要教X 「𢯎痕」，林稱因X有隱藏陰莖的疾病，需申請人教他如何塗藥膏。

律政司：倘須證意圖或成搪塞藉口 官：可控虐兒

律政司一方認為，陪審團定罪並無不妥，只要行為明顯對兒童嚴重猥褻，控方毋須舉證有意圖獲得性快感，就本案而言，申請人在X面前自瀆屬明顯嚴重猥褻。

律政司一方稱，立法原意為保護兒童免遭性侵，若有意圖獲得性快感成為必要控罪元素，或導致被告以賺錢或滿足好奇心來搪塞明顯嚴重猥褻行為。法官彭寶琴表示，未能舉證只說明被告沒干犯性罪行，但控方可循虐兒等罪檢控，不會構成法例缺漏。3名法官聽罷陳辭後稱將於半年內頒判辭。

【案件編號： CACC 174/22】