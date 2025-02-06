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港聞

港聞二

姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀

【明報專訊】中年婦前日與兄長一家四口在大埔八仙嶺行山，中途有人體力不支先下山，姑侄則繼續前行，於傍晚迷路失聯。救援人員昨凌晨1時許在竹坑石澗附近尋獲兩人，由直升機送院，男童出現低溫症徵狀。有攀山專家提醒市民行山前應先蒐集路線資料及觀察天氣等，並帶足夠衣物，若有人體力不支需回程，最好一行人集體離開。

姑偕兄一家遠足 3歲侄不支父母攜下山

警方前晚8時許接獲52歲杜姓男子報案稱，胞妹與兒子在八仙嶺行山期間迷路失聯。現場消息稱，杜男偕妻、6歲兒子、3歲女兒及49歲胞妹，前日早上11時許在大美督出發往八仙嶺采和峰，一行人抵達仙姑峰時，幼女體力不支，夫婦帶女兒下山，妹妹與兒子則繼續行程往雙子峰方向，至下午5時許迷路，妹妹向胞兄發短訊求助。

據悉，妹妹當時手機幾近無電，惟將入黑，需手機燈照明，只能暫關機，其後失聯。杜男其後報警，消防、民安隊及政府飛行服務隊前晚往雙子峰方向搜索，昨凌晨1時許在竹坑石澗附近尋獲兩人，均無傷，但因山上氣溫較低，男童現低溫症徵狀，兩人由直升機吊送至灣仔直升機坪，轉送律敦治醫院。

專家：應思路線適合否 需撤宜全撤

攀山專家鍾建民表示，大美督往八仙嶺需時多久視乎體能及經驗，但最少一個半至兩小時，「11點（開始行）是比較晏」，更何况一家大小行山或較慢，呼籲市民行山要預留足夠時間，以免入黑及天氣轉冷帶來的影響。他稱如途中有人體力不支需回程，最好一行人集體下山，因很多意外源於有人行到一半「揼低」部分同伴，令聯絡出現問題。

鍾提醒市民行山前應先了解路線是否適合朋友或家人，亦不應太遲出發，以免準備不足而無法下山，亦要準備足夠衣物及裝備，例如孭背囊騰出雙手、行夜山要有頭燈。他稱坊間或感有手機導航或求救即可，但或會遇上無網絡、無電甚至遺失手機，市民應多準備，如先學懂使用並帶備地圖及指南針。

相關字詞﹕八仙嶺 失聯 行山

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