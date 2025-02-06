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流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針

【明報專訊】本港上月初踏入流感季節，衛生防護中心總監徐樂堅昨表示，流感活躍程度仍然攀升，預計學校下周復課後將加劇傳播，本流感季或將維持至3月至4月。48歲台灣藝人徐熙媛的死訊令人關注年輕成人流感死亡風險，衛生署推算本港18至49歲群組流感疫苗接種率介乎10%至15%，徐說難評論是否理想，而藥廠目前仍有最少14萬針供私家醫生訂購，相信足以應付需求。

會檢視放寬資助長期病者打針建議

本報昨日報道，衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會建議長期病患者接種流感疫苗，惟政府現時規定18至49歲長期病者須領綜援方獲資助打針，有委員會成員建議檢視安排。徐樂堅昨於港台《千禧年代》回應稱會檢視建議，並呼籲該年齡層市民若可負擔應自行往私家診所打針。

50至64歲兩成接種 資助群組中最低

衛生署回覆稱，截至本月2日2024/25年度資助接種約193.2萬針，較上年度同期增約6.4%，並已超過上年度的總共約187.3萬針，為歷史新高。該署稱18至49歲智障、傷殘或領取綜援的長期病患者資助接種約1.05萬針，且藥廠資料顯示私人市場約39萬針用於自費接種，估計大部分供給18至49歲群組，估算該年齡層接種率約10%至15%。撇除18至49歲群組，50至64歲接種率約兩成，是所有資助年齡層最低。

徐樂堅說，有私醫反映近日較多年輕市民查詢流感疫苗，而私人市場今年向藥廠預留138萬針，目前有14萬針存貨，足夠應付需求，呼籲私醫盡早了解病人需要並向藥廠訂針。

首4周122宗成人死亡

徐樂堅稱，近期流感病毒陽性率仍攀升，暫時難以估計何時見頂，而從數據分析，情况與2018/19季度流感高峰相似，預料流感季將維持至3月、4月。翻查資料，2018/19季度流感高峰歷時14周，在第四周見頂後回落。

本流感季首4星期錄得199宗成人嚴重或死亡，包括122宗死亡，均高於去年流感季同期。徐說有176宗、即88.4%嚴重個案為年滿50歲，其餘23宗、即11.6%介乎18至49歲；分別有75%嚴重個案有慢性病和無打疫苗。

相關字詞﹕衛生防護中心 徐樂堅 流感病毒 流感 流感疫苗

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