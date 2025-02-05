公帑資助億計 貿發局總裁薪酬超特首

翻查各法定機構2023/24年度年報，多個機構的員工薪酬和相關開支龐大，以總人手逾9萬人的醫管局為例，其員工成本超過624億元。貿發局和生產力促進局上年度員工開支亦分別超過7億元和5億元。計算員工開支佔整體支出比例，醫管局、職訓局及消委會佔逾六成，私隱專員公署佔逾七成，平機會及申訴專員公署佔逾八成。

部分機構領導層的薪酬豐厚，貿發局總裁方舜文及旅發局總幹事程鼎一的薪酬及津貼逾700萬元，醫管局行政總裁高拔陞上年度酬金亦逾686萬元，較特首李家超約563萬元的年薪高。

田北辰：資助機構薪酬欠監察

對於會否壓縮管理層及員工薪酬開支，醫管局稱一向參考政府的薪酬調整方案，按既定機制調整員工薪酬。旅發局發言人稱，員工開支受員工流失、薪金調整等因素影響，釐定薪酬時會參考政府及市場水平，確保競爭力。生產力局表示，員工薪酬水平參照市場同類職位而定。貿發局回覆，檢討薪酬的原則旨在建立良好問責機制及妥善的財務管理系統。

實政圓桌田北辰認為，獲政府資助的法定機構有責任管控開支，關注部分領導層薪酬甚至高於特首。他認為資助機構薪酬水平缺乏監察，政府不能撥款後便放手，建議要求機構的薪酬開支增幅不得高於平均工資增長。

（預算案前瞻．三）