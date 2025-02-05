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港聞

港聞二

稱籌備全運 文體旅局編制增23%部門之最

【明報專訊】公務員整體編制2021/22年度起維持「零增長」，各部門可按需要增加編制。屬今屆政府施政重心的多個部門，人手編制近年明顯增加，涵蓋文體旅、勞福、創科等。其中文體旅局編制增幅最大，2024/25年度預算編制較2022/23年度增加23%。有議員認為情况可理解，但相關政策上軌道後應控制和削減人手。

成立人才辦等 勞福局擴14%

多個部門在公務員整體編制「零增長」下，人手編制有所增加，以文體旅局及勞福局增幅較大，分別超過兩成及一成。文體旅局本年度預算編制為412人，較2022/23年度成立時增加23%，局方表示主要為設立全運會籌備辦公室。勞福局本年度預算編制為159人，較「零增長」前增加14%，局方解釋因接掌原屬政務司長辦公室的「人力資源規劃及扶貧統籌處」及成立人才服務辦公室，需增加職位。

至於創新科技署及數字政策辦公室，本年度預算編制較「零增長」前分別增加近10%及8%。創科署稱，2022年政府架構重組時，商經局及工貿署將部分職位調撥至創科署，加上推行「InnoHK」、落馬洲河套地區發展等政策，故增加編制。創科局回覆稱數字辦架構涵蓋原有資科辦及效率辦的資源和編制，要負責更多政策範疇、加強與內地協作，因此編制增長。

另有多個部門大削職位，其中環保署、政府統計處及財庫局（財經事務科）編制均較「零增長」縮減約一成。以職位數目計，警務處及醫管局減幅最大，期內分別減少逾400個職位。

新民黨主席葉劉淑儀認為，文體旅局及勞福局工作在今屆政府「吃重」，增加編制可以理解，並稱政府未來應聘請更多有視野的高層決策人員作長遠規劃，反觀不少基層職位可由人工智能取代。實政圓桌田北辰表示，若部門有明確政策目標和新項目，增加人手是可以接受，但項目上軌道後便應控制人手，例如全運會完結後，文體旅局應裁減有關編制。

（預算案前瞻．三）

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