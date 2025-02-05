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公僕福利開支5年飈65% 房津翻倍 學者倡檢討「過於慷慨」否 公務員局：無意調整

【明報專訊】公務員開支持續上升，單是涵蓋公務員福利的員工關連開支，2023/24年度有逾137億元，較2018/19年度大增65%，比同期整體公務員開支或薪酬開支，升幅高出一截。當中為新制公務員提供房屋津貼的「非實報實銷現金津貼」，上年度開支超過31億元，5年間增加逾一倍；公務員旅遊津貼亦在5年間上升五成（見表2）。公務員事務局稱有關福利為僱傭合約所保障，無計劃調整。有學者認為公務員福利開支隨薪酬調整不斷增加，長遠「流血不止」，應適時檢討。

公僕開支佔政府開支比例兩成

政府連年財赤，有意見提出向公務員「開刀」，倡公僕凍薪甚至減薪。2023/24年度公務員開支逾1561億元，按年增加4.7%，而近年公務員開支佔政府整體開支比例一直下降，由回歸初年佔近三成，跌至近年約兩成（見表1）。薪酬開支一直是當中最主要部分，上年度逾945億元，按年升4%；其次為退休金開支，按年升5%至上年度逾478億元。

佔公務員開支較小、但增幅最大的是「與員工有關連的開支」，涵蓋公務員福利計劃、強積金供款等，上年度開支逾137億元，按年升近一成，較2018/19年度更大增65%，增幅高於公務員薪酬增長。

單計「非實報實銷現金津貼」，上年度花逾31億元。計劃對象為薪級第34點（即現時月薪82,330元）或以上的高級公務員，以及符合年資要求的中低級公務員。津貼按物業價格及消費物價指數調整，2023/24年度金額介乎每月2450元至5.5萬元，逾1.3萬人獲津貼。連同近年維持每年約10億元的舊制公務員房屋津貼，上年度公務員房屋福利總開支近44億元，較2018/19年度增逾六成。

惠首長級資深者 旅遊津貼升五成

公務員旅遊津貼同樣大升，發放予首長級公務員的「度假旅費」津貼及表揚資深公務員的「長期優良服務旅行獎勵計劃」，上年度總開支逾3億元，較2018/19年度約2億元增五成。公務員事務局回覆解釋，由於新冠疫情，部分人將旅遊獎勵金保留至上年度使用，復常後外遊公務員亦增加。

局方表示，房屋及旅費福利均屬公務員僱傭合約下的整體薪酬福利，「是政府作為僱主的責任」，並非酌情給予，無計劃調整。至於旅行獎勵計劃，局方稱每年僅1%公務員獲獎，計劃有助鼓勵士氣，將會維持。

工會：若減房津無福利吸新人

葉劉：旅行獎勵可按需縮減

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，近年大批新制公務員晉升填補高級職位空缺，更多人合資格申領「非實報實銷現金津貼」，令開支大增，料長遠會轉趨穩定。他說公務員福利已不斷縮減，形容房津是絕無僅有的福利，反問若縮減後尚有什麼福利吸引新人。

新民黨主席葉劉淑儀亦反對削減公務員房屋福利，認為要考慮公僕士氣，並稱首長級公務員薪酬不及私人市場，「如果（福利）削減埋，政府流失人才更嚴重」。不過她認為旅行獎勵屬「可有可無」，倘政府有需要可考慮縮減。

經濟學者李兆波說公務員福利開支龐大，並隨薪酬調整不斷增加，目前是適當時間檢討「會否過於慷慨」。他建議精簡公務員架構減少福利成本，以及按表現提供房屋等福利。

明報記者 鄭啟智

（預算案前瞻．三）

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