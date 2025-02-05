林永和倡檢討流感針資助 研覆蓋18至49歲長期病患

現時政府疫苗資助計劃涵蓋所有6個月至未滿18歲、年滿50歲者，18至49歲群組則須符合指定條件方可獲資助，包括智障、領取傷殘津貼、綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」者，以及有高風險情况例如長期心血管疾病等並領取綜援，否則須自費在私家診所接種。

衛生署：視成本市民負擔能力等檢討

被問會否考慮擴展疫苗資助計劃至所有18至49歲長期病患者，衛生署回覆本報稱會參考委員會建議並考慮成本效益 、市民經濟負擔能力和其他公共衛生因素，以檢討是否擴展受資助對象範圍。

衛生署數據顯示，本港於2022/23至2024/25季度（截至2月2日），每季度花約4670萬至7950萬元採購流感疫苗，另向參與疫苗資助計劃的私家醫生發放1.75億至2.27億元資助，即每季度合共開支約2.69億至2.81億元。

尚至醫療：50歲以下成年打針明顯增

尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰稱，集團昨有約30人預約打針，較平常多兩至三倍，未滿50歲成人明顯增加，不少表示將到日本旅遊，而集團暫有充足疫苗供應，藥廠表明如需要可隨時補貨。家庭醫生林永和近日從日本旅遊返港，昨日是新春長假後首次開診，他說昨有10多人打針，約半屬非資助，人數與假期前相若，又稱去年聖誕假起不少港人到日本旅遊，故近月打針人數已增，不乏18至49歲成人。

劉宇隆籲慎用資源 先了解市民看法

林永和稱，一老一幼向來屬最高風險，而未滿50歲成人若有糖尿、癌症、免疫力弱等病亦有一定重症風險，認為值得探討下年度計劃擴展涵蓋範圍，建議分析18至49歲長期病者人口數目和打針成本效益。

劉宇隆則認為須審慎考慮成本效益，「資源得這麼多，要（考慮）如何善用」。他說18至49歲長期病患未必會因數百元資助而選擇接種疫苗，建議先了解他們對打針的看法、疑慮，再決定是否以資助方式鼓勵接種。