港超球員讚氣氛勝大球場 增港人歸屬感

這仗為港超U22聯賽第10輪，由排第4的北區對同得10分排第5的傑志，作為啟德主場館繼上月5日大專7人欖球賽後的第2場體育測試賽，約5萬觀眾入場。傑志這仗正選有潘沛軒、鄭展龍及慈英等一隊成員，12分鐘港足省港盃初選成員李兆軒半單刀射入啟德主場館第一球，馬斐34分鐘建功及陳傲軒完半場左路勁射破網，「藍鳥」上半場領先3：0，加上楊焯鈞59分鐘接應角球頂入，以4：1大勝基拿美在70分鐘頭槌「破蛋」的北區。

潘沛軒認為，啟德主場館的規模及氣氛，類似前年初隨港足作客馬來西亞的球場，雖或不及去年初到卡塔爾踢亞洲盃的球場，但「未必會差好遠，10分滿分我會給7、8分；這裏有5萬人，每次射門都聽到觀眾聲，感覺氛圍和回音比大球場再勁點。U22聯賽都感受到氣氛時，若港足比賽兼真的有5萬人入場時，我們的氣勢一定不會比對手差，香港人的歸屬感亦會更大」。

李兆軒稱「好夢幻」 非真草場少許失望

成為啟德主場館首個入球球員，年僅17歲的李兆軒說很開心可在眾多人面前入球，「好夢幻，估唔到香港都有這種規模的球場。其實有點緊張，入波後都聽到大家好興奮的聲音」。不過他提及起初以為是踢真草場，對最終是踢仿草場而感到少許失望。