天幕開啟需時30分 鋼材製造 嚴格隔音

上蓋重逾4800噸 路軌車支撐

據園方介紹，開合式上蓋結構及主鋼桁架由1.5萬噸鋼材組成，主鋼桁架跨度180米。結構配合主場館無柱設計，座位後方設置4組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，以提升安裝施工效率、質素和安全。在隔音方面，上蓋配有隔音棉及水泥板天幕覆層，將活動期間的聲浪集中在場館內，「即使在住宅區附近也能提供最佳體驗」。

天幕東西兩邊的開合式上蓋重逾4800噸，每側上蓋由8輛路軌車支撐，並由4條鋼纜驅動，利用絞輪控制鋼纜的開合操作。園方表示，為確保運作安全與可靠，開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器。

園方提到，啟德體育園項目最近在全球164個建築項目中脫穎而出，獲2024年「buildingSMART openBIM Awards」樓宇設計組別大獎。園方期望能為本港帶來嶄新及多元化的大型體育盛事，以配合政府落實體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。