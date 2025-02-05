5萬人首度開天幕觀球賽 噪音評估合格 兩次大演練順利 體育園3．1開幕

文體旅局昨晚約8時在facebook發帖，宣布可容納5萬人的主場館將在3月1日開幕，並提及英國樂隊Coldplay將舉辦演唱會。不過其後刪去帖文，至晚上10時許重發。局長羅淑佩解釋，啟德體育園頭炮活動應是香港國際七人欖球賽，而非原有帖文提及的演唱會，「應該準確一點較好」。

羅淑佩：多次演練均「令人滿意」

主場館昨夜上演港超聯U22聯賽，由傑志對陣北區，亦是首次在活動期間打開天幕測試。體育專員蔡健斌形容測試成功及圓滿，環保署人員在毗鄰主場館的屋苑評估噪音，當觀眾歡呼時會聽到一些聲音，錄得58分貝的噪音，合乎規格，署方會再進一步分析。 蔡健斌亦稱，工作人員溝通及配合均較過往好，而觀眾對不能攜帶水樽入場等規例的認知提高。

專責人員模擬衝突意外狀況

2000人參與大型火警演習

今次參與演練的5萬名觀眾，包括4.4萬名公務員。比賽期間，觀眾席上有工作人員在比賽開始及即將結束時，按考勤名單分兩次點名，確保公務員坐足全程。另有演練專責組人員扮演球迷與球員對峙並投擲物品，並模擬有觀眾背囊內的充電器冒煙，導致手部受傷需滅火及送院。

比賽完場後，約2000名觀眾須留下進行大型火警演習，其間有觀眾在疏散時到煙霧處拍照，另有觀眾未按指示行樓梯，逐級跨過座位離場。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴認為屬正常現象，反映不同的處事方式，形容「參考價值比較高」。

觀眾讚場館大氣氛佳 燈光略刺眼

繼上月底6.3萬人大型演練後，昨夜的第二次大型演練，進場、安檢及離場均相對暢順。張先生偕孫兒入場觀看球賽，他說來程交通大致暢通，指示亦清晰，也不算太多人。孫兒Aidan則稱從3歲起學習踢足球，昨進場盼感受現場氣氛，「見識一下」，期望長大後亦可在主場館踢球。林先生則陪太太前來觀看足球賽，形容主場館容量大，球迷打氣時氣氛更佳，惟燈光略嫌刺眼，阻礙觀賽。

保安局長鄧炳強在晚上7時許到場巡視，引起記者追訪，而其時入場觀眾多，一度引起混亂。他其後表示，今次演練雖然多人參與但大致暢順，亦指每次也有可改善之處。