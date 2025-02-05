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新春酒店入住率九成 1月旅客創疫後新高

【明報專訊】一連8天的內地春節黃金周昨日結束，本港於首7天（1月28日至2月3日）迎來接近125萬旅客人次，其中內地客佔逾106萬人次。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨稱，首7日本港酒店入住率達九成，內地入境旅行團有逾2000個，其中年初三有逾440個，創下單日訪港內地旅行團最高紀錄。有餐飲業界估計，農曆年假期間業界生意按年升約一成。

年初三440內地團 創單日紀錄

根據入境處數據，截至昨晚9時，本港各口岸昨日錄得逾77.5萬出入境人次，當中入境人次佔42.5萬。入境處早前預計內地春節黃金周約有867萬人次出入境，內地入境旅客約143萬人次。若只計及8天假期截至昨晚9時數據，本港共錄785萬出入境人次，其中內地旅客逾118萬人次。

另據央視新聞報道，春節假期截至初五（2日）晚上8時，經港珠澳大橋口岸進出境車輛逾11.4萬輛次，按年多36.3%；自初四（1日）下午2時起，口岸進出境客車開始增加，高峰時段每小時有1500輛次。

黃金周7日125萬旅客

羅淑佩昨於立法會經濟發展事務委員會表示，春節黃金周首7日，整體訪港旅客近125萬人次，內地入境旅行團有逾2000個。她形容在業界齊心合力下，旅行團整體有序暢順，黃金周期間主要景點人流暢旺，形容黃金周為本港帶來好開始，料本港今年將迎來更多旅客。

羅又總結，1月訪港旅客初步數字為474萬人次，其中內地旅客約373萬人次，兩者分別按年增加24%和25%，創下新冠疫情後單月最高訪港旅客和內地入境旅客人次紀錄。

黃家和：餐飲業最重要港人願消費

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今個農曆年假期間本地飲食業生意錄得增長，估計按年升約一成。他認為，除了受惠深圳「一簽多行」安排，最重要是留港過年的港人願意外出消費，因為本地飲食業生意中，本地人佔近九成，旅客生意僅佔10%至12%。他提到，不少中式酒樓接獲的春茗訂單排到下月中，預料業界生意續有增長。

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