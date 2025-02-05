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C朗博物館7月開 擬邀本尊訪港 K11 MUSEA展期一年 旅業倡協同全運體育園

【明報專訊】去年底盛傳葡葡牙球星C朗拿度將在港設個人展覽，K11 MUSEA昨日宣布今年7月舉辦C朗個人展覽「CR7®生活博物館」，展期一年，標榜以高科技互動裝置展示C朗職業生涯。VIP套票今晚7時發售，套票最貴4000元，180元的普通門票將在本月24日開售。主辦方稱將爭取C朗在開幕3個月內到訪。旅遊業界冀串連C朗展覽及啟德體育園等項目，塑造「體育旅遊」。

普通票180元 VIP最貴4000元今售

售票網站Klook顯示，VIP套票票價1500至4000元，包括官方商品、專人導覽、進入「URCR7」YouTube工作室拍照，最貴的「尊貴VIP」門票則可額外獲優先入場、酒會、抽獎贏取C朗親筆簽名球衣機會。普通票將在本月24日早上11時開賣，成人180元，長者及小童150元。以成人票價計算，K11 MUSEA展覽與在C朗家鄉葡萄牙豐沙爾及2023年在沙特阿拉伯開設的CR7博物館分別貴約3.5倍及1.5倍。

崔定邦：內地市場已有反應

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，足球及C朗在內地廣受歡迎，內地市場得知消息後已有反應，有旅行社期望盡快組團，他亦正構思相關旅遊產品，例如連同高鐵票及參觀啟德體育園的組合。崔定邦認為適逢今年啟德體育園開幕、全運會在港舉辦，政府及業界應思考如何藉展覽配合這個「體育年」。

沉浸式展生涯 主辦料吸1200萬客

K11 MUSEA昨稱，主辦方料將吸引1200萬名訪客。以此推算，即要日均32,817人次、每小時要2740人次。主辦方暫未解釋如何推算人流。

「CR7展覽」7月7日將於K11 MUSEA 6樓開幕，展示C朗職業生涯和獎項，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌。根據介紹，展覽設多媒體互動裝置，訪客可與「真人比例的C朗」合照，沉浸式體驗C朗生活及成就。

文件資料顯示，上市公司「應星控股」已成立聯營公司，專門統籌展覽，籌備文件提及須盡力爭取C朗在開幕3個月內到訪展覽。

博物館將設官方商品店，K11 MUSEA將與商戶合作推出優惠。全球首兩間CR7旗艦商品店亦將於3至4月在尖沙嘴和香港島開幕，售賣C朗簽名商品和紀念品。

民建聯立法會議員鄭泳舜歡迎展覽登港，稱對吸引本地市民以至內地、東南亞遊客有信心。他說6至9月傳統是球隊訪港季，建議政府以「打包」形式，聯合不同球賽作宣傳，增加聯乘效應，主辦方則應策劃更多足球活動。鄭也希望邀得C朗訪港，加強效應，也盼對方能與港隊或年輕球迷交流，推動本地足球發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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