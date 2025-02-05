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港聞二

認見勇武派 「不能像傳教士」故無勸解 黎智英聯繫陳梓華 控方質疑非為平息暴力

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第127日審訊，黎重申接觸「從犯證人」陳梓華唯一目的在於平息暴力示威。控方質疑，黎曾對陳稱值得與「香港監察」創辦人羅傑斯等人見面，這跟平息暴力無關；黎反問，難道他着陳上廁所「也要為了平息暴力？」，批評主控瘋狂。另外，黎承認在蘋果大樓跟勇武派人士見面時，沒談及平息暴力，稱因該次會面短暫，自己亦不能「像傳教士般」跟他們談話。

明報記者

控方代表、副刑事檢控專員周天行昨圍繞黎智英跟陳梓華的來往，以及黎跟助手Mark Simon之間的通訊等盤問（見另稿）。黎智英重申，按其理解，陳梓華是前線示威者中的保守派，希望藉對方平息勇武示威者的暴力行為。

介紹羅傑斯予陳 稱可邀奧爾頓勳爵見面

控方其後展示2019年12月20日黎智英跟陳梓華的信息來往，當日陳向黎稱會在倫敦逗留一天半，問黎會否想他在當地跟一些人見面。黎回覆：「你想見羅傑斯嗎……希望他也能邀請（英國上議院議員）奧爾頓勳爵出席會面」，陳表示樂意。

控方質疑，跟羅傑斯和奧爾頓見面與平息勇武示威者的暴力無關；黎反駁，陳所做的事並非全然涉及平息暴力，又反問難道他着陳上廁所，「也要為了平息暴力？」，直斥周天行瘋狂。法官杜麗冰指出，黎早前表示，接觸陳梓華唯一目的是平息暴力示威，黎大可以回覆陳稱「我沒有想讓你見的人」；黎答謂，相信羅傑斯也有興趣跟陳見面。

就羅傑斯的行動及主張，控方向黎智英提出，羅傑斯在英國有就制裁和敵對行動展開游說。黎回應道：「這是你說的，你不斷將說話強加我口，你是個無品的人。」杜官聞言後厲聲喝止黎，稱不會容許在法庭作出不必要批評，着黎克制自己。法官李運騰和李素蘭亦分別提醒，控方有需要向黎指出其主張或案情。

稱沒閱讀羅傑斯傳來文章 不知倡制裁

之後控方再就羅傑斯盤問，黎供稱不知道2019至2020年初羅傑斯有否推動涉及制裁的《馬格尼茨基法案》。控方遂向黎展示2019年11月羅傑斯向黎發送的兩篇文章，包括羅傑斯撰寫的評論及其專訪報道，兩文皆提及上述法案。黎同意羅傑斯曾提倡「馬格尼茨基式」制裁，但不曾閱讀上述文章，重申當時不知羅傑斯持相關主張。

另一方面，控方展示2019年9月8日黎智英在《蘋果日報》發表的文章〈這是良知之戰〉，當中提到黎曾跟10多名勇武派年輕人談話。黎供稱該些勇武派人士曾到蘋果大樓受訪，當時自己有跟他們對話，惟沒談及平息暴力示威，因對話過程非常短暫。

控方質疑，黎一直希望透過陳梓華減低示威暴力程度，「現在你有機會，卻無勸解他們？」黎稱不清楚當日碰到的示威者立場是否不太激進，自言不能像傳教士般跟他們談話。控方另指出，黎不止為平息暴力示威才跟陳梓華接觸，亦希望陳參與國際游說；黎明言不同意，「這是你編造出來的」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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