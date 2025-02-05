726外勞小巴司機考牌 及格率42%高於本地

已批出全數900配額 逾500獲牌

政府前年7月推出運輸業輸入勞工計劃，容許輸入上限900名公共小巴司機及800名客車司機。局方昨於文件稱，截至去年底有726名外勞小巴司機參與共1453次駕駛考試，當中727次為重考，即平均每人要考兩次才及格，及格率約42%。局方補充，如單計本地小巴司機應考，前年運輸署進行247次駕駛考試，及格率為17%。

翻查資料，去年1月外勞司機及格率約39%，當時56人應考、22人及格，2月多逾百人考試，及格率升至59.2%。運輸署當時強調，參與駕駛考試人數只佔獲批配額數目一小部分，故及格率不宜視作有效統計數據。如今900個配額中726人、即約八成已考試，及格率約42%。

商會：未聞駕駛安全語言不通問題

綠色小巴總商會主席蘇世雄指出，外勞與本地司機一樣一般要考兩至三次才及格，外勞及格率42%可接受。蘇稱，外勞司機最主要困難為適應兩地駕駛文化不同，如香港小巴是「棍波」，內地較多車是「自動波」；「望燈（交通燈）」位置亦不同，初時或不習慣。蘇表示，比起考試及格率，營辦商更着重外勞入職後工作表現，業界暫對外勞表現滿意，「態度誠懇、又守規矩」，亦無聽聞駕駛時有安全或語言不通問題。

稱現只能補充流失 冀延續輸入外勞

不過，蘇世雄稱外勞對人手短缺問題未有太大幫助。他說不少年紀大司機以往為令路線可維持服務，雖想退休仍「捱義氣」開工，如今引入外勞後，陸續有年長司機辭職，故實際外勞只填補自然流失，業界人手未見明顯增長。他估計業界仍欠1000人，期望當局延續計劃及盡快開放下輪輸入外勞申請，又稱外勞普遍較年輕，大部分四五十歲，有助改善年長司機安全隱憂。