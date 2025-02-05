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稅務學會倡予戰略行業優惠 財赤不乏減稅建議 指利經商可增政府收入

【明報專訊】政府將於本月底公布新一份《財政預算案》，香港稅務學會提出多項建議，包括對飛機租賃、電子商貿、文化創意、創新科技等「特定戰略行業」提供稅務優惠。政府連續多年面對財赤，稅務學會提議卻涉不少稅務優惠或寬免，會長石詠文解釋，目標是推動香港重塑稅務協定網絡，締造更有利的營商環境，吸引更多企業來港經營，從而增加政府收入。

稅務學會提議對多個行業提供稅務優惠，包括飛機租賃業。學會名譽秘書曾詠雅昨日在記者會解釋，內地出產的C919民航客機前年起投入商業營運，去年亦在港開通航線，隨生產步伐加快，來自東盟、中東等新興市場的訂單需求將會增加，香港可以作為C919走出海外或融資的平台。

指飛機租賃看重預提稅率虧損抵免

曾詠雅稱，飛機租賃企業決定在哪些地方從事業務，有兩個重要的稅務政策考慮，包括飛機租賃收入的預提稅率，以及是否設有集團業務虧損抵銷安排，而飛機租賃業發展較好的愛爾蘭，就有相關政策支持。

誘電商落戶 倡5%或8.25%稅率優惠

稅務學會亦建議向跨境電商企業提供5%或8.25%的稅率優惠，鼓勵他們落戶香港。另外為了吸引國際歌手或運動員來港辦演唱會或參與體育活動，以帶動本地旅遊、零售，學會提出將非居港演藝人員及運動員稅率減半，並將支出扣除額由佔總收入的三分之一增至三分之二。

吸引非居港藝人運動員 籲稅率減半

民生方面，學會亦提多項措施，包括將薪俸稅累進稅的邊際稅率由17%降至16%、私營醫療及醫療保險開支的稅務扣減，為自住的首次置業者提供印花稅豁免等（見表），減市民負擔。

政府連年面對財赤，有學者建議本港參考其他發達經濟體徵消費稅，拓收入來源，石詠文回應，全球經濟處於動盪階段，美國正實施一系列貿易保護政策，料全球貿易流向將受影響，就目前香港經濟情况而言，現時未必是合適時機。

曾詠雅建議政府以用者自付等原則，循其他途徑增加收入，例如調整康文署場地等收費。學會理事黃幹淘表示， 一直同意向「在社會取較多資源」的高收入人士徵收更多稅，香港現有薪俸稅率在國際上仍有競爭力，因此建議將適用於入息剩額達500萬元以上的標準稅率，從現時的16%增至17%，幫補庫房。

相關字詞﹕財政預算案

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