灣區熱搜：地產不景氣 粵地稅去年少收258億

全國各級政府都要「過緊日子」，廣東省亦不例外。省財政廳在2024年預算案曾預計全年一般公共預算收入可達14,266.84億元，當中稅收10,807.94億元，這意味去年實際稅收僅為預算的九成。收入減少同時，去年全省一般公共預算支出亦下降3%，其中政府購買服務支出下降7%，鼓勵集中採購、以租代購等方式節流，全省節慶、論壇和展會活動數量減半。

今年稅收料增6% 支出升1%

至於今年，預算案預計全省一般公共預算收入可按年升3%至13,939.27億元，當中稅收10,409.07億元，按年增6%，不過土地增值稅預計只按年升2.3%至794.02億元。同時，全省一般公共預算支出預計達到18,135.9億元，按年增長1%，主要用於教育、社會保障及醫療衛生方面。大灣區仍是支出重點，除投資重點項目外，還會用於加快「數字灣區」建設，推動更多政務事項跨境通辦，並將繼續對橫琴、南沙給予專項補助，爭取新增債券額度傾斜支持南沙，推動更多重大項目落地。