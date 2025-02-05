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港聞二

灣區熱搜：地產不景氣 粵地稅去年少收258億

【明報專訊】廣東省財政廳上月於《廣東省2024年預算執行情况和2025年預算草案的報告》披露，2024年全省一般公共預算收入13,533.27億元（人民幣，下同），雖然連續34年居於全國首位，但比2023年的13,851.3億元下降2.3%；當中稅收9817.1億元，按年減少約4.2%。在各項稅收中，又以土地增值稅「縮水」最嚴重，去年僅有776.03億元，較2023年少收257.78億元，佔全省收入比重也從7.5%跌至5.7%，與去年地產不景氣，發展商買地保守的情况脗合。

全國各級政府都要「過緊日子」，廣東省亦不例外。省財政廳在2024年預算案曾預計全年一般公共預算收入可達14,266.84億元，當中稅收10,807.94億元，這意味去年實際稅收僅為預算的九成。收入減少同時，去年全省一般公共預算支出亦下降3%，其中政府購買服務支出下降7%，鼓勵集中採購、以租代購等方式節流，全省節慶、論壇和展會活動數量減半。

今年稅收料增6% 支出升1%

至於今年，預算案預計全省一般公共預算收入可按年升3%至13,939.27億元，當中稅收10,409.07億元，按年增6%，不過土地增值稅預計只按年升2.3%至794.02億元。同時，全省一般公共預算支出預計達到18,135.9億元，按年增長1%，主要用於教育、社會保障及醫療衛生方面。大灣區仍是支出重點，除投資重點項目外，還會用於加快「數字灣區」建設，推動更多政務事項跨境通辦，並將繼續對橫琴、南沙給予專項補助，爭取新增債券額度傾斜支持南沙，推動更多重大項目落地。

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