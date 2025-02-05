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灣區熱搜：粵今年擬投萬億 63%建灣區項目 穗項目數量投資額登區內之冠

【明報專訊】廣東省發改委上月公布2025年重點投資項目，全省今年共安排1500個重點項目，年度計劃投資1萬億元（人民幣，下同），當中大灣區相關項目佔978個，年度計劃投資6304億元，佔全省計劃投資63%，包括交通、基建、能源、產業等，其中新皇崗口岸、廣州白雲機場三期及深圳機場第三跑道將於年內落成。

明報記者 林迎

全省1500重點項目 灣區佔978

根據上月遞交廣東省人大審議的《廣東省2024年國民經濟和社會發展計劃執行情况與2025年計劃草案的報告》，今年廣東共安排省重點建設項目1500個，總投資額約9.2萬億元，年度計劃投資1萬億元。當中基礎設施工程約佔全部項目年度計劃投資的61%，產業工程約佔29%，民生保障工程約佔10%。

位於大灣區內地9市的重點項目共978個，年度計劃投資6304億元，佔全省63%。其中以廣州今年安排項目數量最多，有199個，年度計劃投資額及項目總投資額也是灣區之冠，分別是1647億元及1.76萬億元；深圳市今年則安排106個項目，年度計劃投資額1223億元，總投資額為1.34萬億元（見表）。

新皇崗口岸白雲深圳機場擴建將竣工

從項目類型看，交通方面，今年計劃投資31個大灣區鐵路項目，廣州東站改造，以及廣州東至新塘站五六線工程即將開工，力爭建成廣湛高鐵、廣佛東環城際（白雲機場—番禺站）、廣州地鐵22號線後通段（陳頭崗—芳村）。此外，年內將會完工的包括新皇崗口岸、廣州白雲機場三期及深圳機場第三跑道，即將開工的則有位於佛山的廣州新機場（珠三角樞紐機場），以及廣州港南沙港區五期。能源方面，今年將推動台山核電3-4號機組完成核准、開工建設，加快推進深圳、珠海、惠州等一批進口液化天然氣（LNG）接收及儲氣設施，提高全省天然氣及應急保障能力。

在新型基礎設施領域，今年將加快建設大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心，推進深圳光明、東莞松山湖、廣州南沙三大科學城加快建設，推動中國（東莞）散裂中子源等更好發揮作用；同時會推進鵬城實驗室、廣州實驗室建設，爭取一批新興領域、交叉學科國家重點實驗室在廣東佈局。

促珠三角成粵發展「主動力源」

產業工程方面，廣東省發改委提到，重點為新一代電子信息、綠色石化、智能家電等十大戰略支柱產業，加快培育半導體與集成電路、高端裝備製造等十大戰略新興產業。當中包括推動深汕比亞迪汽車工業園三期開工、肇慶寧德時代鋰電池項目建設，推進東莞vivo研發中心建成投產，惠州埃克森美孚一期全面達產（達到設計產能）及二期項目前期工作，以及加速推進中海殼牌惠州三期乙烯項目。

廣東省發改委稱，投資重點項目將提升珠三角地區作為全省發展「主動力源」的功能，打造高端製造業核心區，加快互聯互通，服務粵港澳大灣區建設。

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