阿Mo索償 僱主公司無人應訊

舞館董事秘書去年9月辭職

申請人為李啟言，被告為舞館有限公司。據入稟狀，2022年7月28日事發當天，當時27歲的李受僱於舞館及任舞蹈員，月入約73,720元。

申請方昨表示仍需時索取進一步資料及調查，包括向舞館一方索取保險文件，並透露舞館的公司董事及秘書已於去年9月辭職，加上事故牽涉刑事案件，勞工處仍考慮可否向申請方披露文件，亦要調查其他相關者及公司等。

羅官質疑《僱員補償條例》立法原意是盡快解決事件及賠償，舞館沒派代表應訊，亦沒呈交相關文件，若申請方肯定舞館為李的僱主，應直接申請判決，而非押後案件；事故至今逾兩年半，即使涉事演唱會牽涉大判或承辦商，也不影響申請方在僱員補償的申請。羅官最終批准押後申請。

【案件編號：DCEC 338/24】