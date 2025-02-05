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港聞二

阿Mo索償 僱主公司無人應訊

【明報專訊】於2022年7月男團Mirror演唱會墜屏幕事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），去年2月入稟向僱主「舞館有限公司」申請僱員補償，案件昨日在區域法院作指示聆訊，舞館一方缺席。法官羅麗萍將案押後至7月4日再訊，以待舞館一方呈交誓章，舞館須詳細解釋事故當天的僱員保險事項，又頒下「限時履行命令」（unless order），若舞館一方未能在42日內抗辯，法庭會判斷責任誰屬及進入賠償程序。

舞館董事秘書去年9月辭職

申請人為李啟言，被告為舞館有限公司。據入稟狀，2022年7月28日事發當天，當時27歲的李受僱於舞館及任舞蹈員，月入約73,720元。

申請方昨表示仍需時索取進一步資料及調查，包括向舞館一方索取保險文件，並透露舞館的公司董事及秘書已於去年9月辭職，加上事故牽涉刑事案件，勞工處仍考慮可否向申請方披露文件，亦要調查其他相關者及公司等。

羅官質疑《僱員補償條例》立法原意是盡快解決事件及賠償，舞館沒派代表應訊，亦沒呈交相關文件，若申請方肯定舞館為李的僱主，應直接申請判決，而非押後案件；事故至今逾兩年半，即使涉事演唱會牽涉大判或承辦商，也不影響申請方在僱員補償的申請。羅官最終批准押後申請。

【案件編號：DCEC 338/24】

相關字詞﹕區域法院 僱員補償條例 李啟言（阿Mo） MIRROR演唱會事故

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