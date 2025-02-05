困緬大半年港女返港 保安局：沒交贖金

緬軍方核對港名單認出 轉交泰國

泰國傳媒周日（2日）報道，泰國警方及軍方從緬甸邊境一個電訊詐騙園區救出一名31歲香港女子。保安局昨表示，專責小組日前確認事主在緬甸獲救，並安全抵達泰國，專責小組昨早在曼谷與事主會面，確認其精神及身體狀况良好。

袁栢基昨晚在機場見傳媒稱，專責小組成員與泰方協調，協助事主處理旅遊證件相關事宜和出入境程序，小組成員亦陪同事主乘搭昨午5時的航班返港，事主精神及身體狀况良好，但有些疲倦，已安排送事主回家中休息，稍後警方會再安排與她會面，了解個案詳細情况。

袁又稱，是次獲救的事主與上周返港的另一名被誘騙港人，均是透過緬甸軍方核對本港提供的求助港人名單而被辨認，轉交泰國軍方後，由專責小組協調回港；就餘下仍未回港的被騙港人，當局會繼續與家屬保持聯繫，了解最新狀况，並已更新手上資料轉交泰國專責部門，以便根據每宗個案的獨特性，制定更適合處理方案。

政府去年至今接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮的求助個案，計及昨日個案，其中19人已回港。