反恐二案 呈堂片突一片黑 警被質疑遮鏡頭 涉戰術攝容貌 陪審避席

官准監視警匿名 免容貌曝光礙工作

綜合證供,多名刑事情報科警員曾便裝出勤,分佈各地點監視本案被告行蹤,並擔任控方證人。法官陳仲衡早前批准所有監視警員(surveillance officer)匿名及在屏風後作供,以免他們容貌曝光而影響工作,任何人不得披露監視警員的個人資料。

第26名監視警員昨午在屏風後供稱,他隸屬刑事情報科,2020年3月7日帶領4名隊員便裝執勤,在大角嘴宏創方5樓單位發現第三被告吳子樂和第六被告張琸淇,將吳和張交予O記(有組織罪案及三合會調查科)接手。在辯方大律師梁耀煒盤問下,他確認自己和隊員均戴頭盔和保護裝備。

庭上播放涉事單位外的閉路電視片段,顯示一批戴頭盔的人走近鏡頭後,大部分畫面突然呈黑色。辯方盤問關注,其中一名戴頭盔者將物品「黐上去」遮掩鏡頭,該人是否刑事情報科隊員;監視警員回答「我相信係」。陳官追問為何有此動作,警員回應「呢個算唔算牽涉戰術?」

控方大律師林芷瑩此時打斷,稱片段披露監視警員身分,「成個樣影晒」。陳官指示陪審團先行避席,其後向陪審團解釋,警員的答案可能牽涉戰術運用。陳官要求辯方暫停盤問,待控辯雙方解決法律爭議後才重啟。

被告Tg對話提炸彈威力炸「膠鐵」

此外,警員溫文鏡昨早繼續作供,講述在第七被告何培欣的電腦發現Telegram對話。庭上所見,機主多次與網友「五飛」(疑是首被告何卓為)發信息。明愛醫院爆炸品案當日,「五飛」表示「舊嘢好似爆唔到」;機主回應「failure teaches success」(失敗為成功之母)和「at least not being arrest」(至少沒有被捕)。

呈堂信息顯示,機主和「五飛」討論明愛醫院炸彈威力,問「五飛」會否炸「膠鐵」(見表),「五飛」表示要先看鐵路環境,又稱附近有軍營和「狗屋」;機主回應「今日你去視察下先啦」。證物方面,警長梁震輝供稱於2020年3月7日搜查何培欣寓所,在睡房一盒子內發現逾16萬元現金。聆訊今續。

【案件編號:HCCC186/22】