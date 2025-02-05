反恐二案 呈堂片突一片黑 警被質疑遮鏡頭 涉戰術攝容貌 陪審避席

官准監視警匿名 免容貌曝光礙工作

綜合證供，多名刑事情報科警員曾便裝出勤，分佈各地點監視本案被告行蹤，並擔任控方證人。法官陳仲衡早前批准所有監視警員（surveillance officer）匿名及在屏風後作供，以免他們容貌曝光而影響工作，任何人不得披露監視警員的個人資料。

第26名監視警員昨午在屏風後供稱，他隸屬刑事情報科，2020年3月7日帶領4名隊員便裝執勤，在大角嘴宏創方5樓單位發現第三被告吳子樂和第六被告張琸淇，將吳和張交予O記（有組織罪案及三合會調查科）接手。在辯方大律師梁耀煒盤問下，他確認自己和隊員均戴頭盔和保護裝備。

庭上播放涉事單位外的閉路電視片段，顯示一批戴頭盔的人走近鏡頭後，大部分畫面突然呈黑色。辯方盤問關注，其中一名戴頭盔者將物品「黐上去」遮掩鏡頭，該人是否刑事情報科隊員；監視警員回答「我相信係」。陳官追問為何有此動作，警員回應「呢個算唔算牽涉戰術？」

控方大律師林芷瑩此時打斷，稱片段披露監視警員身分，「成個樣影晒」。陳官指示陪審團先行避席，其後向陪審團解釋，警員的答案可能牽涉戰術運用。陳官要求辯方暫停盤問，待控辯雙方解決法律爭議後才重啟。

被告Tg對話提炸彈威力炸「膠鐵」

此外，警員溫文鏡昨早繼續作供，講述在第七被告何培欣的電腦發現Telegram對話。庭上所見，機主多次與網友「五飛」（疑是首被告何卓為）發信息。明愛醫院爆炸品案當日，「五飛」表示「舊嘢好似爆唔到」；機主回應「failure teaches success」（失敗為成功之母）和「at least not being arrest」（至少沒有被捕）。

呈堂信息顯示，機主和「五飛」討論明愛醫院炸彈威力，問「五飛」會否炸「膠鐵」（見表），「五飛」表示要先看鐵路環境，又稱附近有軍營和「狗屋」；機主回應「今日你去視察下先啦」。證物方面，警長梁震輝供稱於2020年3月7日搜查何培欣寓所，在睡房一盒子內發現逾16萬元現金。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】