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港聞

港聞二

王卓祺倡效星洲 公院按收入分級收費

【明報專訊】政府前中央政策組全職顧問王卓祺接受本報專訪，除談及政府要檢視收入結構、增收入來源（見昨日A5版），他認為醫療衛生及社福開支亦要檢視，以醫療為例，政府統計處數據顯示相關開支由2011/12年度佔GDP的2.3%，增至2023/24年度佔4.0%。他認為醫療開支不應全由政府負擔「孭大頭」，建議公營醫院分級收費。

按政策組別分類，2023/24年度修訂預算後的政府經常開支，社會福利佔總額20.7%，涉1274億元；衛生佔19.3%，涉1047億元。兩者合計佔總經常開支四成。

家庭醫療開支佔收入2％ 低於星5％

王卓祺說，隨人口老化加劇、醫療通脹增幅超出物價指數，政府承擔的醫療開支必然愈來愈多。他認為現時公營醫院劃一收費並不合理，亦造成浪費，建議參考新加坡，按收入水平設公營醫療分級收費制度，以評稅資料劃分級別，經濟能力較高者獲公帑補貼較少。

他說目前本港家庭平均醫療開支佔收入約2%至3%，新加坡約5%、瑞士8%至9%，認為港人自行承擔醫療開支比例仍有上升空間。

自願醫保紓開支有限 倡研強制

王提到，本港雖設自願醫療保險，但僅有能力者受惠，其餘仍靠公營醫療，對紓緩公共開支作用「不明顯」，政府須研究是否推行強制醫保。

（預算案前瞻．二）

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