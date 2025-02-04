王卓祺倡效星洲 公院按收入分級收費

按政策組別分類，2023/24年度修訂預算後的政府經常開支，社會福利佔總額20.7%，涉1274億元；衛生佔19.3%，涉1047億元。兩者合計佔總經常開支四成。

家庭醫療開支佔收入2％ 低於星5％

王卓祺說，隨人口老化加劇、醫療通脹增幅超出物價指數，政府承擔的醫療開支必然愈來愈多。他認為現時公營醫院劃一收費並不合理，亦造成浪費，建議參考新加坡，按收入水平設公營醫療分級收費制度，以評稅資料劃分級別，經濟能力較高者獲公帑補貼較少。

他說目前本港家庭平均醫療開支佔收入約2%至3%，新加坡約5%、瑞士8%至9%，認為港人自行承擔醫療開支比例仍有上升空間。

自願醫保紓開支有限 倡研強制

王提到，本港雖設自願醫療保險，但僅有能力者受惠，其餘仍靠公營醫療，對紓緩公共開支作用「不明顯」，政府須研究是否推行強制醫保。

（預算案前瞻．二）