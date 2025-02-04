兩元乘車開支年飈五成 學者：資助封頂較溫和

有關計劃始於2012年，65歲以上及合資格殘疾人士可以優惠票價乘坐港鐵，及後推展至巴士、小巴等。至2020年，時任特首林鄭月娥宣布計劃門檻降至60歲，2022年2月落實。

勞福局於2018年委託顧問公司檢討計劃，至2020年公布報告。報告為計劃的財政負擔作推算，在降低受惠年齡至60歲、擴展交通工具及不包括旅客的方案下，2024年票價差額發還款額約61.3億元，及後兩年增至65.6億及69.3億元。

政府2020年曾推算

學者：早悉開支增

嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初稱，推算反映當局早考慮過開支增長問題，認為目前經濟下行、面對財赤，使過往一些未考慮周全的政策問題突顯，即使計劃並非造成財赤元兇，仍會成為節流一環。歐陽稱，基本上不贊同削減社會開支，但如必須調整，希望當局盡量減低對受惠者影響，將資助額「封頂」是較溫和的調整。他認同若公共交通營辦商能為60至64歲市民提供乘車優惠，可減少政府開支。

政府前中央政策組全職顧問王卓祺形容當年降低計劃門檻「有少少政治理由」，屬「不必要政策」。他認為65歲以下者具工作能力，車資不會構成太大負擔，可取消涵蓋，有較多開支需要者仍可受惠於公共交通費用補貼計劃。至於年滿65歲長者，王認為可維持，但可考慮設每月乘車金額上限。

王卓祺：當年降門檻有政治理由

港大榮休學者周永新早前撰文建議將60至64歲長者每月乘車補貼上限定為700元，更徹底辦法是將年齡門檻回復至65歲。身兼行會成員的自由黨黨魁張宇人曾表明同意將年齡門檻回復至65歲。勞福局回覆查詢時重申無意取消計劃，但有需要檢視運作模式，確保計劃財政可持續。局方稱社會各界對如何調整提出許多建議，當局會謹慎平衡各方考慮，適時公布檢討結果。

（預算案前瞻．二）