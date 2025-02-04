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港聞二

社署開支4年增三成 長津升五成 學者：退休保障屬結構問題 倡再研全民養老金

【明報專訊】社署開支在近5個財政年度之間急增約三成，當中社會保障下長者生活津貼（下稱長津）的開支更增逾五成，超出前者增幅。有學者及議員認為，隨着人口高齡化，長津開支會愈來愈高，即使是目前開支水平，也對政府財政構成壓力，認為財赤突顯香港退休保障制度的結構問題，若情况不變，未來可能要靠加稅應對相關開支，建議政府成立工作小組重新研究及討論設立全民養老金，令退休保障制度更全面，更好照顧長者。

明報記者 江麗盈 鄭律銘

社署開支六成半用於社會保障

2024/25年度社署預算開支達1201.4億元，較2020/21年度905.2億元，4個年度增加32.7％；當中逾六成半、即約819.8億元用於社會保障，其中長津開支增幅明顯，2024/25年度預算開支較2020/21年度增逾五成（見圖1）。

長津個案4年增兩成半

長津自2022年9月合併普通及高額津貼，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，一律向受助人發放高額津貼。按年度檢視，長津開支自2022/23年度急增，該年度計及「雙糧」等額外津貼，開支約320億元，惟2024/25年度未計額外津貼已達423億元，升逾三成。過去4年的個案也增加近兩成半，由截至2021年3月的60.6萬宗，升至去年11月約75.4萬宗。

世界銀行提出的長者入息保障體系中，「零號支柱」即透過資產審查向貧者提供津貼資助。嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初稱，長津合併後津貼額提高，長者有穩定收入來源，故個案增加，香港退休保障制度也因而更依賴「零號支柱」。

據統計處人口推算，長者人口2046年會增至274萬，佔總人口比例36%。歐陽指出，長津靠稅收支付，隨着人口高齡化，開支會愈來愈高，即使目前開支水平也對政府財政構成壓力，「財赤令整個退休保障制度突顯其結構性問題」。

歐陽指出，香港至今未有「一號支柱」、即全民養老金，認為目前是合適時間重提養老金諮詢，「值得思考如何在長者利益不受損下，減少對零號支柱的依賴，或有更多退休支柱選擇；政府無辦法迴避養老保障的問題」。他說若情况不變，未來或要靠加稅應對相關開支。

狄志遠倡專組研養老金

王卓祺籲收緊長津資產審查

早於2015年已有學者提出由政府、僱主及僱員三方供款設立全民養老金，方案下年滿65歲長者每月可領取養老金，毋須資產及入息審查。社福界議員狄志遠建議當局至少成立工作小組重新研究養老金，否則政府承擔愈來愈高，長遠也出問題，「避而不談，最後也是政府及市民承擔」。

政府前中央政策組全職顧問、中大社工系前教授王卓祺引述統計處數字，以2023年65歲以上人口約164萬計，獲公共福利金資助的長者佔逾七成，說明政府現時與民間及僱主之間的退休負擔分配不均。他說，強積金每月供款上限多年未調整，有需要加大，以增加個人退休儲蓄，減低退休後依靠政府的人口比例。

王又稱，長津資產審查目前不包括親屬資產及保險計劃的現金價值，批評早年有政府官員形容長者將「多餘資產」轉移子女問題不大、長者可購入年金以豁免資產審查。王認為有需要收緊資產審查，包括考慮一併檢視直系親屬資產，減少濫用。

勞福局：改良措施會顧長遠財政

本報向勞福局查詢會否探討推動養老保險的可能，局方回覆稱目前社會保障制度受惠者毋須供款，惠及約160萬人，包括約130萬長者，隨人口高齡化，受惠人數及開支持續上升，當局考慮改良各措施時須顧及長遠財政能否持續。

（預算案前瞻．二）

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