國際電腦奧林匹克 奪金中大生：興趣成動力

指相對體育較少人關注編程發展

第三次參賽的黃進去年奪金，他分享編程「秘訣」，興趣尤其重要，憶述從小閱讀編程書籍，亦會自編「小遊戲」，而備戰期間需操練約千道題目，感興趣方有恆心不斷練習。剛升讀大學的他稱，未來將視乎市場需要，編寫遊戲相關程式。談及編程在港發展空間，他認為相較體育範疇，明顯感受到沒太多人注意電腦的發展，認為編程在教育制度下只屬課外活動。

在加泰隆尼亞理工大學主修數學與數據科學的西班牙金牌得主Alejandro亦表示，獲獎全因編程是自己熱愛的事情，編程並非當地高中及大學的必修科，初嘗編程亦只因疫情封城期間「無所事事」。

IOI是專為20歲以下學生而設的編程賽事，參賽者需解決一系列電腦問題得分。香港今年獲邀舉辦金牌得主學習營，來自19個國家和地區的32名學生及隨團領隊等，上月獲安排到訪香港故宮文化博物館等，並與香港學生交流。

2022年《施政報告》的其中一個關鍵績效指標（KPI）是今學年（2024/25）前至少75%公帑資助學校在高小推強化編程教育、初中課程加入創科元素。教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑稱現已達標，全港高小幾乎已有教授編程，同時有約八、九成初中課程加入AI元素。