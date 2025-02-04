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港聞二

與Uber整合HKTaxi 4月停運 工會：涉八成的士司機

【明報專訊】本港首個的士網約平台、2021年被Uber收購的「HKTaxi」，昨公布4月1日起停運，邀用戶轉投母公司Uber App，司機及乘客帳戶昨起陸續暫停。HKTaxi與屬「包車價」的Uber Taxi不同，行程按表收費，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強稱，全港逾八成的士司機均有用HKTaxi，平台會顯示每張訂單目的地，司機自選接單，毋須如Uber般抽「盲盒」，加上平台客量穩定，日網約單半數為HKTaxi，對其停運感無奈，相信對乘客及司機均有一定影響。何稱，不少同行對Uber反感，難料有多少司機願轉會。

工會：不少同行對Uber反感

Uber：可接觸更大客群

何提到，觀察到HKTaxi近年亦漸流失乘客和司機，現時其部分規定亦惹司機不滿，每次接單平台會從司機帳戶扣分當抽佣，即變相司機需不斷買分充值帳戶才能接單。HKTaxi於2021年曾透露，App下載量逾200萬人次，擁有逾7萬名司機會員。

HKTaxi成立於2013年，被Uber收購後，兩者仍一直分兩個App獨立運作。HKTaxi按表收費，乘客可在抵目的地後，以現金或經信用卡和八達通等電子支付，召車時亦可預選隧道。近年Uber陸續將HKTaxi功能搬到自家App，如2023年在Uber App加入「咪錶的士」選項，讓Uber用戶亦可連接HKTaxi上的司機；今年Uber App上之「咪錶的士」服務亦新增可要求車資「八五折」功能。

Uber昨稱，HKTaxi停運後，Uber App繼續保留「咪錶的士」選項，形容是次平台整合讓司機經Uber接觸到更大客群；HKTaxi將繼續營運其的士管理業務，擔當連接的士司機與的士牌照持有人角色，與業界緊密合作。

相關字詞﹕網約平台 的士 Uber Taxi

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