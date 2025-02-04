與Uber整合HKTaxi 4月停運 工會：涉八成的士司機

工會：不少同行對Uber反感

Uber：可接觸更大客群

何提到，觀察到HKTaxi近年亦漸流失乘客和司機，現時其部分規定亦惹司機不滿，每次接單平台會從司機帳戶扣分當抽佣，即變相司機需不斷買分充值帳戶才能接單。HKTaxi於2021年曾透露，App下載量逾200萬人次，擁有逾7萬名司機會員。

HKTaxi成立於2013年，被Uber收購後，兩者仍一直分兩個App獨立運作。HKTaxi按表收費，乘客可在抵目的地後，以現金或經信用卡和八達通等電子支付，召車時亦可預選隧道。近年Uber陸續將HKTaxi功能搬到自家App，如2023年在Uber App加入「咪錶的士」選項，讓Uber用戶亦可連接HKTaxi上的司機；今年Uber App上之「咪錶的士」服務亦新增可要求車資「八五折」功能。

Uber昨稱，HKTaxi停運後，Uber App繼續保留「咪錶的士」選項，形容是次平台整合讓司機經Uber接觸到更大客群；HKTaxi將繼續營運其的士管理業務，擔當連接的士司機與的士牌照持有人角色，與業界緊密合作。