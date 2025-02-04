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推算體育園年派百萬即棄餐具 環團倡撥款建重用杯借還系統

【明報專訊】啟德體育園近期頻頻做測試活動，做好準備迎接下月正式開幕，當中包括食肆及商舖的零售館已試業一個多月。綠色和平預計，啟德體育園啟用後，可容納5萬人的主場館在100%入座率情況下，若每年舉辦40場體育活動，場內的小食店每年派發逾121.6萬件即棄餐具及容器；綠色和平促園方做好回收工作，以及提供可循環再用的杯及容器，又建議政府撥款一千萬元在園內建立重用杯借還系統。

大球場賀歲盃耗1.2萬即棄餐具

香港大球場上周六（1日）舉行賀歲盃足球賽，約2萬人入場，綠色和平團隊當日隨機調查場內5間小食店，統計在開場前45分鐘及中場休息30分鐘共派發3804件即棄餐具，當中即棄杯及杯蓋約佔72%，人均棄置量約0.6件。以當日有16間營業的小食店推算，共派發約1.2萬件即棄餐具及容器。

綠色和平項目主任譚穎琳稱，啟德體育園開幕在即，按主場館每年至少舉辦40日體育活動，在滿座5萬人入場下，推算一年會產生逾121.6萬件即棄餐具及容器，而50%及75%的入座率則分別會產生60.8萬及91.2萬件，尚未計算大型演唱會及其他演出活動的即棄餐具數量。

譚穎琳又稱，留意到啟德體育園早前於數場測試中，場內約20部飲水機派發大量即棄紙杯，若場地未有提供重用水杯，場地造成的「剩」況難以想像。

綠色和平：大場館重用餐具成趨勢

譚指大型活動場館以重用餐具代替即棄餐具已是全球趨勢，2023年4月，韓國政府與韓國棒球委員會簽署協議，旨在減少棒球場館的即棄垃圾量，包括場內的食物及飲品商，會逐步轉用重用容器。台灣新北市環保局現與棒球隊合作，職棒運動賽事加入重用杯服務，球場內小食部不提供即棄杯，改為重用杯裝飲品。德國由2023年1月起，所有德甲足球聯賽球會的主場均須提供重用杯出售啤酒及汽水等飲品，售價與使用即棄杯相同。

相關字詞﹕即棄餐具 啟德體育園

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