引入遺物轉化 福協助喪親者走下去

整理遺物抒情感 藉遊戲規劃身後事

遺物轉化概念始於2012年，當時澳洲女士Mary熱愛編織毛衣送贈丈夫，後來丈夫過世，Mary悲從中來決定扯爛丈夫所有毛衣，卻發現過程有助抒發情感，遂成立「Woven Memories」計劃，協助喪親者整理遺物。概念2016年引進香港，聖公會福利協會近年亦會提供遺物轉化服務，至今協助10多個案，試過將公主裙製成攬枕，又曾把逝者畫作印上枕頭套。

陳慕寧憶起曾協助的一對父母，其女兒4歲離世，當時父母與女孩的外婆同住，外婆怕觸景傷情決定扔棄孫女所有遺物，令父母十分傷心。聖公會福利協會其後協助父母回到女兒就讀的幼稚園，尋找僅餘遺物，包括校服，並將其改成攬枕。外婆不察覺那是孫女遺物的同時，亦讓父母以另一種方式抒發對女兒的思念。陳慕寧說，遺物轉化盼善巧地令喪親者表達哀傷，而非增加家庭衝突。

陳慕寧：樂見社會多談生死議題

護慰天使自2004年成立，至今超過20年，陳慕寧說樂見社會更關心生死議題，舉例去年政府為預設醫療指示訂法律框架、長者中心組團參觀長生店等。

她提醒公眾，不同人有不同方法面對哀傷，可以求神問卜、看醫生、接受輔導等，盼大眾不要抗拒和別人傾訴及作生前規劃。