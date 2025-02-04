母遺物轉化攬枕 女學懂擁抱哀傷 針線縫癒傷口 物品切入「講」出思緒

明報記者 曾諾晞

7年前，與Betty同住的媽媽確診末期肺癌，原本在社區中心當義工的Betty，自此無間斷獨力照顧媽媽，每天洗衣、煮飯、陪覆診。

2023年媽媽病情惡化，醫生通知「應該差唔多」。Betty說當時「好depressed（沮喪）」，一邊處理自己情緒，一邊和媽媽完成遺願。惟即使做足準備，離別那刻也是痛。仍記得叫救護車送媽媽入院當日，候車期間Betty足足哭了10分鐘，捉着媽媽的手想說臨別的話，殊不知「淨係叫媽媽兩隻字，我已經開始喊」。媽媽叫Betty不要哭，最後給她一個擁抱，「30多年感情好難割捨……送佢上救護車嗰陣，我已經知佢返唔到嚟」。

早年爸爸病逝還有媽媽相伴，如今媽媽離世，Betty形容自己是「成年的孤兒」。媽媽剛走的兩星期，Betty搬到伯娘家住，怕回家看見那張碌架牀，以及牀邊媽媽18歲的照片。後來搬回家中，Betty都只敢睡沙發，回家都必先開電視，以免夜闌人靜，自己又跳到悲傷的硤谷。

憶亡母「餐飯難食都要食」振作前行

「但我覺得唔可以永遠停喺嗰個階段。」媽媽喪禮後，Betty着手收拾遺物，其間記起媽媽當年處理爸爸後事，「嗰餐飯佢係唔想食嘅，但佢夾硬食，話『就算餐飯更難食我都要食……因為我仲要睇住你，我有好多嘢做，我要繼續行』。我都係嗰種心態，我想繼續行落去」。Betty遂聯絡社工，獲轉介到聖公會聖匠堂「護慰天使」喪親者支援服務，嘗試將遺物轉化。

「遺物轉化」是讓喪親者以藝術方式，將遺物轉化成生活用品。協會有縫紉機，Betty自己也喜歡縫紉，她說當初想過取材圍裙，因想起媽媽煮飯的模樣；又想過轉化衣物，但物料較難縫紉。某天，Betty想起在媽媽臨走的大半個月，曾偷拍她睡覺的樣子，有紀念價值，便決定取材自媽媽常用的枕頭袋，加上媽媽經常抱着攬枕看電視，便萌生將枕頭套轉化成攬枕套的意念。

縫紉期間有不少技術難題，「點樣針嗰個位先唔會露線、車腳位要點處理？」Betty說，很多技巧師承媽媽，縫紉過程又想起和媽媽相處的回憶碎片。明明鬆掉的長裙，再穿發現已收緊，原來是媽媽背後動手腳；小時候跟媽媽逛街，半途不見，原來去了旁邊的時裝店。

以另一方式相擁相伴

一針一線，不止是縫起攬枕套，也慢慢癒合Betty喪親的傷口，儘管還有疤。Betty用力攬着製成品，回味和母親相擁的溫度，她說：「𠵱家望住佢（攬枕），唔止得傷心，反而有啲開心，好似佢（媽媽）換咗另一個方式陪我睇電視。」

由初次見社工到選材縫紉，前後約6小時。協助Betty的社工林映麗說，其間會不斷與Betty討論，幫她尋找物件與自身連結。香港聖公會福利協會安寧服務總監陳慕寧則說，轉化遺物為喪親者提供契機，以物品切入，言談間整理自己的思緒，「我無緣無故唔會同人講起媽媽嘅事，但有物件喺度，有機會重提同媽媽嘅美好時光。對於每個人失去摯親，『講』係好重要」。

Betty說現在閒時會做義工，將來希望進修，學習手工藝及輔導，「仲係會唔開心，但都要好好生活，珍惜自己嘅時間」。