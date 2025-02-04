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港聞

港聞二

反恐二案 首被告手機有「一定要殺一隻狗」語音

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第44天審訊。控方展示被告手機信息，有Telegram（Tg）群組成員疑討論在將軍澳悼念時引爆炸彈，包括用「周同學」的照片和紙鶴佈置祭壇，再由易容的人放炸彈。首被告何卓為的手機曾收到不知名男子的語音信息，男子說「唔好再善良……一定要殺一隻狗」。

警方從何的手機擷取Telegram群組「烘焙同好會0.3」對話。群組成員疑討論2020年3月將軍澳引爆炸彈計劃，包括車手早一日取「蛋糕」和更換車牌，翌日各人在將軍澳佈置祭壇和「派蛋糕」。

警認出試爆廁所在首被告單位

根據呈堂信息，疑為何卓為的帳號表示「香港仔買多少少S」。警員溫文鏡供稱，從閉路電視可見何卓為和何培欣當時在鴨脷洲中藥行購買硫磺；據其認知，S指硫磺（sulfur）。

針對疑為何卓為帳號發送廁所試爆片段，溫稱片中廁所位於涉案大角嘴宏創方5樓單位，因片中馬桶污漬、拖把位置與該單位相似。

至於行動安排，疑為第四被告張家俊的帳號曾發送一張清單，包括「試24條引線」、「印假行車證」和「搵文膽寫ISIS級鴻文」等。疑為第五被告楊怡斯的帳號則建議引爆時可設喇叭播放「黑警中肺炎，全家玩╳完」的歌曲；疑為張的帳號回覆「炸完佢哋聾╳咗……佢哋聽唔到」。疑為楊的帳號曾發送文宣圖片，寫有「聽日手足去將軍澳任務」，呼籲當晚攜帶鮮花默哀。

Tg商引爆時播歌 備「鬼車」

此外，疑為張家俊的帳號曾談及找「鬼車」和買「鬼牌」。疑為第三被告吳子樂的帳號則發送語音信息，稱可安排女友搭機場巴士，將行李箱運到將軍澳，「扮晒喺機啱啱返嚟，攞住個篋落車，然後再dead drop（傳遞）畀你哋」。控方表示，錄音中字眼有何意思交由陪審團決定。

庭上亦播放何卓為手機收到的WhatsApp語音信息，當中一把男聲表示「盡量幫我殺一隻狗，一定要殺一隻狗，佢哋對我哋香港人真係好殘忍」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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