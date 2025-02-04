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港聞

港聞二

稱不知借款重光團隊登報內容 黎：倘關港獨Mark Simon會講

【明報專訊】控方昨開始就涉案眾籌登報計劃等事情盤問。黎智英承認曾向一個「爭取自由團體」借款舉辦登報計劃，但不清楚登報內容，只知計劃涉及反修例運動和爭取自由。控方關注，早前表明反對港獨的黎，從何得知該登報計劃無關港獨？黎說若計劃牽涉港獨，助手Mark Simon會通知他，強調對方「知道我反對（港獨）」。控方另問，Simon是否充當黎與上述「爭取自由團體」的「中間人」；黎重申Simon是他的助手，代表他行事。

黎智英向控方確認，曾願意就2019年6月舉辦的眾籌登報計劃借出500萬元。據控方資料，2019年8月Mark Simon再就登報事宜向黎發信息，稱他們曾幫助的「爭取自由團體」正籌辦另一次登報計劃，或要再向他們借款。Simon同時向黎傳送一張圖片，顯示該計劃已籌得逾80萬美元，該圖片亦載有黑底白字、寫上「ITH」及「NG」等字母的標誌，惟未能顯示標誌全貌。

之後控方向黎展示同為黑底白字的「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG（重光團隊）」標誌，問黎有否獲Simon告知當時正眾籌登報的團體為「重光團隊」？黎說沒有。就2019年8月的登報計劃，黎另供稱不清楚登報內容，只知它涉及反修例運動和爭取自由，同時承認有借款推行該計劃。

赴美未晤張崑陽 《蘋果》報錯

另一方面，黎智英強調2019年10月赴美期間沒跟社運人士張崑陽見面。之後控方展示該月《蘋果日報》報道，提到黎在美期間跟時任香港民主委員會總監朱牧民和張崑陽一同會見美國共和黨參議員。黎讀報道後重申，沒在美見過張崑陽，報道或有錯誤。

（黎智英案）

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