控方指申保釋探孫實晤彭斯 黎：由律師處理 會見毋須瞞

確認當時有意會彭斯

控方昨展示2020年5月30日黎給Mark Simon的信息，稱應盡快安排午膳和其他活動，Simon回覆稱美國政府和議員要遵從隔離要求，雖然議員不在城裏，但有美國國安委和國務院人員，只要約實日期便可會見彭斯；黎表示「Ok，謝謝」。黎昨確認從信息看來，Simon安排他訪美事宜，包括擬會見的人。

控方續展示6月黎從秘書轉寄Simon他的訪美行程表，顯示黎打算6月下旬啟程，7月中旬回程。控方稱黎當時另涉一宗刑事恐嚇案，保釋條件包括不得離港，正因黎有意訪美，後來才透過法律代表到高院申請更改保釋條件，最終申請在6月被拒。黎解釋保釋事宜由律師處理，又說他是希望到美國探望剛生產女兒和剛出生外孫女。

信息稱取孫出世紙「使申請合理」

算準可出席飯局時間

控方其後展示5月22日信息，黎對Simon說「我要先取得外孫女的出生證明，使我的申請合理」，27日黎再稱女兒已產女，出生證明會於約一周內準備妥，計算隔離時間，他最快可6月下旬出席飯局，「在這危機之中是很好的保護，希望也能看見『大老闆』（big boss）」。黎確認「大老闆」即彭斯，他是表達希望為港爭取保護。控方質疑黎以外孫出生作訪美藉口，黎否認，稱會見美國官員無什麼大不了，毋須故意隱瞞計劃。

知國安法將立 無放心上

法官李素蘭追問為何黎的法律代表在高院替黎申請離境時，無提及訪美具體資料，黎稱當時無人知道《港區國安法》立法在即，自己亦無放在心上。控方提到，人大5月28日宣布訂立國安法，黎收到訪美行程表時實際上知道立法事宜，黎同意。控方遂稱黎仍意圖在美游說、尋求敵對行動，黎否認。

法官李運騰另關注Mark Simon角色，黎稱Simon會自動做事，惟同意對方代表他。據控方資料，6月23日Simon稱自己早前在華盛頓參與討論時曾「提出香港官員（制裁名單）」；黎同意Simon曾到美國參與討論制裁名單事宜，並提議制裁香港官員，但不知針對哪些官員，亦無就此詢問Simon。控方問國安法實施後黎無要求Simon撤回制裁建議？黎確認，反問「我為何要問？」

控方就黎的外國聯繫指出，黎2019至2020年間透過Mark Simon與不同「枱底」政治人物接觸，包括美軍前副參謀長基恩、美國前副國防部長沃爾福威茨、美國國務院前資深顧問惠頓等，即使國安法實施，黎仍請Simon安排外媒訪問，目的皆為尋求制裁或敵對行為。黎一一否認，稱不論國安法前後他都無這樣做。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）