2億賣殼詐騙案 詹培忠父子囚34及37月

官：需掌人脈知識 非常人能犯

被告為詹培忠（現年78歲，下同）及時任亞洲資源主席詹劍崙（55歲）。涉案商人馬鐘鴻（51歲）2022年潛逃後法庭發手令通緝；另一被告王蓓麗（68歲）案發為馬的「人頭」，助馬處理4200萬元犯罪得益，被裁定一項洗黑錢罪成。詹氏父子聞判後表現平靜， 立法會議員謝偉俊及廉署前總調查主任查錫我到庭支持詹培忠。

法官練錦鴻於判刑表示，詹氏父子參與涉案串謀計劃最少14個月，計劃手法繁複、需精準計算，以及招攬不少「人頭」和專業人士幫忙，故主謀需掌握人脈及熟習香港的公司法及上市規則，非一般人有能力干犯。雖然辯方求情稱沒證據顯示案中有人受損失，法庭拒納此說法，被告將上市公司當成私產出售，成為滿足個人野心的器具，侵害小股東權益及令監管機構無法發揮職能，影響香港作為金融中心的聲譽。

練官續稱，詹培忠案發時與其「人頭」掌握亞洲資源所有已發行股份的逾三成股權，故為整場「賣殼」的策劃者；詹劍崙角色看似被動，充當傳話人，但實際積極參與在談判與游說董事會的行動中，濫用職權及董事會和公眾對他的信任，二人刑責相同，經考慮後將詐騙罪量刑起點定於4年。

曾捐1億貢獻政商獲減刑

練官引述二人求情，包括詹培忠過去捐款近1億元、詹劍崙捐款數千萬元及為保良局的贊助人，以及二人對政商界均有貢獻。練官亦接納案發距今逾10年，案件延誤令被告忍受焦慮及不安，做法不理想，考慮到延誤及二人過往成就及貢獻，各予減刑，判處詹培忠及詹劍崙各入獄34及37個月，而為免刑罰過重，判二人取消資格令為期3年。同案被告王蓓麗協助上司清洗黑錢後從戶口提取70萬元，從中得益，因案件延誤獲得減刑等，判囚24個月。

同案商人手下洗黑錢囚兩年

廉署發言人表示，廉署已向區域法院申請充公令，全力追討涉案犯罪得益。翻查司法機構網頁，該程序將於4月10日在區域法院處理。

【案件編號：DCCC 439/22】