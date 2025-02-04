兩「豬仔」家屬泰領館請願

更新資料 冀交流最新情况

家屬Mandy說，之前可不時聯絡到被禁錮家人，但對方透露可能被轉移至另一園區後便失聯，以往對方在節日時可打電話簡單一兩句報平安，今年她卻收不到來電，親人生死未卜。她形容得知有港人獲釋感到「有悲有喜」，雖為對方高興，但失望非自己家人獲釋，希望公衆勿忘記尚未獲釋的港人。

余德寶：新個案函當局未獲覆

余德寶累計收到7宗求助，據他了解尚有8名港人仍被困緬甸。他稱家屬自1月中與保安局專責小組會晤後未再收到任何更新。據他了解家屬暫未收到交贖金要求，僅其中一名家屬收到被禁錮家人報平安。

余德寶亦提到近期收到的新個案受害人於去年中到埗，曾向入境處及警方求助，希望余協助轉交個人資料予泰國。他說上周已將新個案及求助人最新資料致函特首辦及保安局長，相信當局正積極跟進，惟暫未獲回覆。Mandy認為泰國領事館接收請願信時態度正面，余則引述泰國駐港副總領事稱將全力營救被困港人。