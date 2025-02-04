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港聞

港聞二

兩「豬仔」家屬泰領館請願

【明報專訊】日前再有一名被誘騙至東南亞禁錮從事非法工作的港人獲救。兩名未獲救港人的家屬與前區議員余德寶昨日再到泰國駐港總領事館遞交請願信及更新受害人資料，獲泰國駐港副總領事接信。余德寶表示，不少家屬與事主失聯，而家屬自上次與港府會面後未收到更新資訊，希望再與政府開會交流最新情况。

更新資料 冀交流最新情况

家屬Mandy說，之前可不時聯絡到被禁錮家人，但對方透露可能被轉移至另一園區後便失聯，以往對方在節日時可打電話簡單一兩句報平安，今年她卻收不到來電，親人生死未卜。她形容得知有港人獲釋感到「有悲有喜」，雖為對方高興，但失望非自己家人獲釋，希望公衆勿忘記尚未獲釋的港人。

余德寶：新個案函當局未獲覆

余德寶累計收到7宗求助，據他了解尚有8名港人仍被困緬甸。他稱家屬自1月中與保安局專責小組會晤後未再收到任何更新。據他了解家屬暫未收到交贖金要求，僅其中一名家屬收到被禁錮家人報平安。

余德寶亦提到近期收到的新個案受害人於去年中到埗，曾向入境處及警方求助，希望余協助轉交個人資料予泰國。他說上周已將新個案及求助人最新資料致函特首辦及保安局長，相信當局正積極跟進，惟暫未獲回覆。Mandy認為泰國領事館接收請願信時態度正面，余則引述泰國駐港副總領事稱將全力營救被困港人。

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