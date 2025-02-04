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港聞

港聞二

建行高層涉非禮女下屬 韓籍事主指多次碰臀

【明報專訊】中國建設銀行（亞洲）交易銀行銷售部時任董事總經理黎敬倫，涉於2023年三度非禮及兩度襲擊韓籍女下屬，案件昨在東區裁判法院開審。女下屬在屏風後供稱，她第二度遭對方非禮臀部，當刻感到「好驚訝」，有「非現實」的感覺，如處於電影慢動作鏡頭中；當她望向被告時，被告報以微笑。

54歲被告黎敬倫報稱公司經理，否認3項非禮及兩項普通襲擊罪名，控罪案發於2023年3月16日至6月1日在中環中國建設銀行大廈內及中環地區一帶。

稱「好驚訝」如電影情節

現年39歲的韓籍女事主X於2023年2月加入涉案銀行交易銀行銷售部，被告為她直屬上司。X以韓語作供時憶述，同年3月16日早上她首次和被告外出，到金鐘一間律師行見客；回程途中兩人時有交談，其間突感到自己臀部被「篤」了兩至三次，每次相隔一至兩分鐘。雖然她不同意此行為，但她當時沒有說什麼。

X續說，同年4月6日下午，兩人再次外出見客，在步行至中環昃臣道的行人隧道前，她走在被告前方，突感到有一隻手壓在她的臀部上。她望向被告時，被告報以微笑，她當時感到「很驚，唔對路」，一度呆了，惟因手早已離開了她的臀部，故無即時提出反對。當時仍為單身的Ｘ向被告表示，會在該周末見她男友，目的希望被告停止該些行為。

指辦公室內遭掃臂夾面頰

X又指同年3至4月，被告兩度以教授她銷售產品為名，着她進入其辦公室。她坐在被告的左邊，被告右手拿着筆，左手會有時摸她的腰、掃她的手臂，又用兩隻手指夾她面頰，眼神如當她是可愛的小孩，X庭上表示：「我覺得唔應該做呢啲行為，覺得好奇怪。」

X續說，同年6月1日，與被告外出開會後離開中環置地廣場，乘搭電梯時，被告突然用手觸摸她的臀部，她立刻喝止被告，斥不要碰她。X庭上憶述，形容當時被告出手摸臀猶如耍跆拳道一般敏捷，X現在腦海仍會不時浮現當時她斥罵被告的聲音，以及她對於自己沒有更大聲地叫喊而感到後悔。事後，X將被摸臀一事告訴公司一名女同事。審訊今續。

【案件編號：ESCC 2838/24】

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