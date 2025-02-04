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灣區熱搜：中華田園犬被視危險犬種 禁養唐狗爭議多年 廣州解除

【明報專訊】在香港隨處可見且不少人飼養的唐狗（中華田園犬），過去多年來一直是內地多個城市的禁養名單當中，並因此出現不少爭議。不過，多年來禁養唐狗的廣州早前更新了禁止飼養犬隻規定名單，並於1月21日起正式生效，新禁養名單中刪去了中華田園犬一項，意味唐狗終可在羊城「重獲自由」。

明報記者 陳子凌

對比起香港，內地對於飼養犬種的規定甚嚴（見另稿）。雖然不同城市有不同標準，但不約而同地，早年有很多城市都將唐狗視作危險犬種而納入禁養名單之中。作為中國本土犬種卻在本土被禁養，也導致每當有城市更新養犬規定，便會掀起一輪討論。

早前，廣州市公安局就《廣州市一般管理區實行圈養和嚴格管理區禁止飼養、銷售、繁殖的危險犬標準及品種的通告》徵求公眾意見，通告顯示，新修訂的《廣州市養犬管理條例》將現行禁養的中華田園犬移出名單，相關話題隨即衝上熱搜。《廣州市養犬管理條例》於2009年實施，2015及2020年曾修訂，但中華田園犬一直都在禁養目錄之中。直至上月20日，市公安局正式宣布新禁養名單，中華田園犬被剔出，新名單為期5年。

民間傾向支持 有反對稱攻擊性強

對於廣州解禁養唐狗，民間普遍傾向支持。有家中飼養唐狗，不願具名的廣州市民對本報表示，其所養的唐狗是撿回來的，自細養大，十分乖巧，「除了沒法登記狗牌，以及上街要小心捉狗隊，去寵物醫院打疫苗或洗澡都沒問題」，當知道政府對唐狗解禁，他表示十分關注，「一旦有消息，我就第一時間幫狗狗辦理狗牌」。至於反對解禁的，主要認為中華田園犬涵蓋的範圍太廣，部分攻擊性強，具危險性；也有市民覺得，相比一刀切禁養，更應該加強飼主的教育及監管，「例如出街不牽繩，就算小狗也能對小孩造成傷害」。

近年陸續有城市解禁

雖然關於中華田園犬的爭議一直沒有中斷，但其實近年已有城市將之解禁，例如自2006年以來一直禁養的深圳，2020年開始將中華田園犬從名單刪除；2020年合肥市亦將中華田園犬在禁養名單中剔除。不過，鄭州、昆明、海口、成都則仍然禁養。

華南農業大學動物科學學院副教授、廣東省畜牧獸醫學會寵物分會會長鄧百川指出，中華田園犬有對主人忠誠、聰明、體質好、適應性強等特點，對主人和熟悉的人友善溫順，但也因具守衛本能，對陌生人的接近可能會表現警惕。他認為在正確飼養和訓練下，中華田園犬可以在城市中飼養，建議主人要有足夠時間和精力對其訓練，同時要遵守城市養犬規定，例如牽繩、辦理狗牌等。

相關字詞﹕中華田園犬 禁養狗類 唐狗 養狗 大灣區

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