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港聞二

嚴重濫用公屋倡列刑罪 何永賢：針對牟利非住戶

【明報專訊】房屋局建議將嚴重濫用公屋行為列為刑事罪行。房屋局長何永賢昨於立法會房屋事務委員會會議強調，修例是針對將公屋變成「生財工具」又非居於單位的租戶，同時呼籲未向父母交代買樓卻連累父母單位被收回的子女「要乖喇」。她又透露，有21個租戶被發現擁有內地物業，當局會將內地物業估值計入資產，檢視資產有否超出限額。

21租戶內地擁物業

房屋局早前建議修訂《房屋條例》，包括賦權獲授權人員要求個人資料、延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效，以及將兩類嚴重濫用公屋行為列為刑事罪行，即以金錢利益分租單位，以及租戶非居於單位而將其作商業用途，預計第二季內提交立法會。

不少議員關注嚴重濫用的涵蓋範圍，選委界議員梁毓偉舉例，若住戶教琴及補習是否違法？何永賢稱，修例針對將公屋變成「生財工具」而非居於單位的租戶，但即使是租戶卻令單位變得如補習社般，例如附有價目表，即違反租約，當局會發出遷出通知書。

何永賢強調，上訴委員會亦會按常理判斷個案是否違法，若有「新世代」在家工作或在家做手作而在外寄賣，並非將單位當作店舖經營，則屬當局容許情况。

民建聯陳學鋒稱，不少居民擔心當局「有殺錯、無放過」，若非同住子女以父母公屋地址登記為商業用途，在外經營小生意，會否屬嚴重濫用。何永賢稱，若商業活動不在單位發生，只作聯絡地址，租戶仍在內居住則非違法。

子女買樓不報 父母或被收

九龍中楊永杰提到，有子女買樓後未向父母交代，簽署文件時亦無申報，令父母被收回單位，關注上訴委員會會否酌情。何永賢呼籲「大家啲仔女真係要乖喇」，別連累老人家，如子女已買物業但尚在公屋有名，並於簽署文件申報無物業，屬違例個案，但上訴委員會會審視個案有否合理辯解，舉例老人家患認知障礙。她又稱，過去一年約14%上訴委員會的個案上訴成功，反映上訴機制有效。

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