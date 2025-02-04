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新測量師會長梁志添 倡設證券化基金 助屋署代辦維修

【明報專訊】根據立法會文件，過去10年樓齡達50年或以上的私人樓宇已由4500幢增至9600幢，推算2042年將增至22,900幢。擁有多年屋宇署工作經驗的香港測量師學會新任會長梁志添留意到，本港樓宇老化問題嚴重，屋宇署有時需代辦復修工程，涉及數量頗多，建議政府發債及成立證券化的基金，支援私人樓宇的保養、維修和樓宇復修工作，相信能改善樓宇安全。

維修令未遵 屋署先代辦後追費

梁志添1990年起擔任測量師學會各項職務，包括去年出任高級副會長、2012至2014年出任建築測量組主席等，今年1月起擔任會長一職。他亦先後在建築物條例執行處、屋宇署工作逾30年，直至早前從屋宇署的總屋宇測量師崗位退休。

所收附加費向投資者派息

梁志添說，屋宇署過去就樓宇維修發出不少命令，當有關命令限期屆滿卻未獲遵從時，屋宇署可按《建築物條例》代辦工程，完成工程後政府可根據條例向業主追討工程費、監督費和施加不多於總額20%的附加費。他建議，政府可發債及成立證券化的基金，基金可藉執行屋宇署所發命令，為私人業主做所需維修，並透過收取法定的監督費和行政費用，以支持日常運作及債券派息。

梁認為有關基金可行，以附加費上限、即費用總額20%為例，假設代辦命令的顧問及基金監管人員共收取約10%附加費，還能在餘下附加費抽取5%至6%當作利息分派予投資者。

稱今「好時機」 增工作機會

梁形容，目前屬「幾好的時機」成立有關基金，尤其個別工種從業員稱「無飯開」，料成立基金可釋放更多工作機會，令工程師、建築師及測量師等業內人士皆可受惠，但具體落實細節仍待商榷，例如會否修例、修改哪條法例、會否由市區重建局協助營運基金等。

出任學會會長逾一個月，梁志添說，會務均需各理事會成員協作，非單憑會長一己之力，他亦在理事會擔當過不同角色，故成為會長未有太大感受。被問到在政府部門的工作經歷對任職學會會長有何影響，梁稱，學會理事會不乏政府人員，以往亦有部門的測量師擔任測量師學會會長，自己並非先例，但在政府工作的經驗令他較重視「程序公義」（Procedural justice），有別於私人機構可能較側重「是否計得掂條數」。

撐修建築例方向 新法解僭建

展望未來一年，梁志添說學會繼續關注土地政策、工程造價、「簡樸房」規管等議題，亦支持《建築物條例》修訂建議的方向，並就有關修訂建議提出意見，盼用新方法解決僭建及樓宇安全問題，又期望學會能舉辦更多活動，增加會員向心力。

明報記者 蔡穎琳

相關字詞﹕屋宇署 樓宇復修 測量師學會 樓宇老化

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