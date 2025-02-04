市建呎價1.5萬收購靠背壟道舊樓 第二項公務員合作社重建 低2021年頭炮逾兩成

涉466業權 大部分未補地價

市建局稱，靠背壟道/浙江街項目涉及共466個業權，受影響人口約1200，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。該項目地盤面積約17.7萬平方呎，重建總樓面面積約150萬平方呎。

翻查資料，靠背壟道項目與區內盛德街/馬頭涌道項目，同屬公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，2020年5月同時啟動。市建局於2021年8月開始收購盛德街/馬頭涌道項目業權，當時樓市暢旺，市建局以每方呎19,848元建議價收購；到2023年12月市建局批出該項目標書時，正值樓市下行，項目中標價低於收購價，局方錄得近15億元虧蝕。現時市建局向靠背壟道項目提出的收購價為每方呎15,385元，較2021年近兩萬元呎價下跌約22.5%。

同區頭炮遇跌市 蝕15億

香港測量師學會前會長劉振江表示，現時樓市平穩，相信受重建影響業主獲約1.5萬呎價補償後，已可在同區購買7年樓齡物業，至於市建局將來是否可「平買貴賣」，則要視乎項目招標價格。

總監上周稱按市况先購細項目

市建局行政總監韋志成上周日（26日）的網誌已提到，考慮到目前市况，預期發展商投標意欲在短時間內不會回復積極，故市建局已推遲部分重建項目的招標時間表，但會先考慮收購規模較細，不涉高昂金額的重建項目，並提到靠背壟道項目業權較少，加上項目內絕大部分屬自住業主、無商舖，收購及租戶補償和安置工作「相對簡單」，相信能較快完成。

市建局昨表示，已按照既定程序，委託經公開抽籤選出的7間獨立顧問公司，於上月比較項目附近地區、具有與項目類近特點及交通方便程度的物業之成交個案，訂定假設為同一地區7年樓齡的「假設單位呎價」，而該呎價已獲市建局董事會相關委員會批准。