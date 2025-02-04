工聯促2元乘車對象不變 公交降長者票門檻

工聯會就預算案提出61項建議，表明反對削減長者福利，建議維持年滿60歲可享2元乘車優惠，並從公共交通營辦商入手控制開支，包括促請政府要求巴士公司實施分段收費，解決「長車短搭」問題，以及將公共交通的長者優惠票價門檻降至60歲。

經濟方面，工聯會建議爭取擴大內地客「一簽多行」，納入上海、北京、成都、杭州、重慶等經濟實力較強、人口密度高的城市，以帶來更多旅客。工聯會並提出將利得稅及薪俸稅改為三級制，體現能者多付原則。

多名「單頭」議員昨亦與陳茂波會面，其中狄志遠要求2元優惠維持不變，認為計劃帶來社會效益，削減優惠對紓緩財赤幫助不大，反而影響長者，更可能掀起政治風波。他又建議高級公務員、立法會議員及行會成員減薪5.5%，同時凍結公務員招聘兩年，以顯示政府共同承擔精神。選委界管浩鳴建議將2元優惠門檻上調至65歲，同時反對削減社福機構1%撥款的措施。