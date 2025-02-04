張炳良：財赤結構性 促高官議員率先「共渡時艱」

公僕薪酬宜凍不宜減 不一刀切減社會服務

財政司長陳茂波將於本月底發表《財政預算案》，他日前預告各部門將減少開支以節流。張炳良在文章提出，面對經濟轉型、內外市場結構變化、人口結構和生產力改變等因素，政府財赤已非周期性，而是結構問題。他說政府須重建財政紀律，惟不應一刀切縮減社會服務和投資，而公務員及公共機構減薪牽連過大，將致怨氣四起。他建議高官與議員率先與民共渡時艱，公務員應凍薪，同時精簡架構及程序、減少負擔。

張認為政府應認真檢視近年牽涉巨額開支項目的成本效益。他表示「派錢」成為政府博取公眾好感的慣常手段，存在民粹或短期政治考慮，而「派錢」名目漸多，「開了缺口，堵回不易」，增加長期財政負擔。

中美角力港失優勢 不能寄望內地經濟好

張又表示，新冠疫情後本港經濟反彈較新加坡等其他區內經濟體緩慢，反映政府對於經濟情况的掌握與駕馭出現問題。他分析中美角力之下，本港在地緣政治失去以往得以討好各方的優勢，雖然內地經濟總會復元，惟不可一廂情願以為內地經濟好，香港經濟就必然理想，關鍵在於香港能否維持國際化地位及自身獨特，善用大灣區發展，保持區域競爭力。

本港過去曾多次出現財赤，張炳良表示猶幸昔日經濟迅速復蘇，財赤問題順利解決，社會討論公務員編制臃腫、稅基狹窄等卻被批評為「庸人自擾」。他認為本港經濟和政治現况今非昔比，今次「滅赤」不是短期可達，盼當局務實創富開源，並且有策略和針對地扭轉經濟處境及國際觀感。