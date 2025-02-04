百分百擔保特惠貸款 壞帳率升至13.5%

金管局：「走數」追到底

李達志昨出席立法會財經事務委員會時提到，金管局於追收中小企融資擔保計劃的貸款時，曾有個案拖欠還款，局方向貸款擔保人追收時，發現其擔保人去世，其後去信遺產承辦處，最終成功從擔保人遺產中，將欠款全數還給政府。他又提到，曾有企業拖欠還款，金管局聯同相關銀行與該企業討論，其後達成債務重組及還款安排，令其貸款質素轉好。

「百分百擔保特惠貸款」申請期已於去年3月底結束。金管局去年11月提及，中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率截至去年10月為10.3%，最新則為13.5%。李達志表示，政府當年推出百分百貸款並撥款時，考慮企業於新冠疫情的營商環境，審批貸款時較快及寬鬆，並預料計劃會出現約25%的較高壞帳率，而金管局「好唔想見到呢個數字」。資料顯示，百分百擔保特惠貸款共批出1432億元。

三成中小企感向銀行借貸難 比例增

另外，金管局昨公布去年第4季「中小企貸款狀况調查」結果，在撇除回答「沒意見」或「不知道」受訪者後，三成受訪中小企認為銀行對貸款批核取態的難易度屬「較困難」，較上一季24%升6個百分點。金管局解釋，貸款較困難的觀感不一定反映中小企在借貸遇到實質困難；另季內於已獲批貸款的受訪者中，表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」者，由去年第三季的1%進一步下降至零。