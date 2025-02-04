去年GDP增2.5% 第四季2.4%勝預期 政府：美徵關稅不利港出口 專家：今年可維持增速

私人消費按年跌0.6% 增長主靠淨出口

按GDP主要組成部分，去年第四季私人消費按年跌0.2%，較第三季跌1.3%改善。受去年高基數和地產市場疲弱影響，本地固定資本形成總額由去年第三季升5.7%，至第四季掉頭下跌0.9%，全年計則升2.4%。包括旅客來港開支等的服務輸出在第四季按年升5.6%，較第三季升幅多2.7個百分點，而包括港人外遊開支的服務輸入升8.7%，較第三季放緩0.2個百分點。受第三季前置出口影響，貨品出口總值第四季按年升幅放緩至1.2%，進口升幅放緩至0.1%。

國家振經濟 政府展望今年進一步增長

政府發言人表示，展望今年香港經濟可進一步增長；雖然美國貿易保護政策或干擾全球貿易流向，不利港貨出口，亦可能導致美國減息步伐放緩，令港元匯率在更長時間維持高企，不過內地實施積極提振經濟政策，將有助增強市場信心，並惠及香港各個經濟環節。當局將於2月26日發表《財政預算案》，並公布今年經濟增長預測。

股市旅業回暖 專家料服務貿易更平衡

去年本港經濟增長由貨物貿易帶動。東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，除外貿政策存不明朗因素，去年基數提高亦使今年經濟難以由貨物貿易推動。另一方面，隨內地開放一簽多行、來港航點恢復，來港旅客可望續增，相對港人外遊再增長空間有限，加上去年底開始股市交投及新股上市增加，料今年服務貿易會更平衡。

佔本港GDP達六成的私人消費連續3季錄按年跌幅，蔡永雄預期美國聯儲局今年會繼續減息兩至三次，有助改善資產市場氣氛；股市樓市回穩可改善財富效應，加上本港就業市場穩定，且去年消費增速受較高基數影響，看好今年可回復1%至2%增長。蔡預期今年政府消費開支雖一如去年增長減慢，但不會下跌，維持今年GDP增長2.5%的預測。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，聯儲局今年減息步伐或放緩，本港樓市及股市不明朗因素增加，加上服務貿易「新常態」相信短期內難有變化，或繼續限制本地消費市道表現及投資氣氛。

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