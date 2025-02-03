明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

料難三數年滅赤 盛事經濟「隔靴搔癢」

【明報專訊】政府近年多次錄得財赤，政府前中央政策組全職顧問王卓祺接受本報專訪表示，政府財政須從「大框架」檢視問題，除了檢視收支結構本身，政府與社會及市場之間關係、政府內部有否足夠動力推動財政改革，亦是重點。他認為2000年代政府早曾檢討公共財政，方法不是問題，「問題是做不做、如何做」，關鍵在社會及政府心態如何應對。

每當政府面對財赤，社會就會討論財赤屬結構抑或周期性，王卓祺引述2002年檢討公共財政專責小組報告的總結，當中提到「控制政府開支的實質增長，使其與經濟的實質增長一致」的建議，王指現時兩者「就是不一致」，收支未見平衡，而經濟轉型及賣地短期內未見有大轉機，對於政府提出三數年做到平衡，他比較悲觀。

除了財政司長陳茂波，特首李家超去年底上京述職時曾提財赤可能需3至5年處理。王卓祺認為，公開談「憂」或會引起恐慌，理解他們「難處」，相信當局是「本着這個心意去看這個問題」。但他對做法有保留，「在香港個個都好清楚，市民生活在此，知道在面對哪些問題，就算說香港如何好，我們（市民）不信，反而是更危險信號」，市民未必信任政府可帶領香港脫離困局。他又形容，政府所做動作公關效果不大，例如「盛事經濟」、「熊貓經濟」等就令人有感「隔靴搔癢，未能切中要害」。

憂官員欠能力化意見為政策

王表示，目前重點是分析政府收支，最重要是收入結構，與不同經濟體比較後就可知問題在哪裏，其後「如何做、是否願意做，給予答案，我們（市民）才有信心」。他相信香港官員都很想做，建議要多與業界了解意見，「最大問題是擔心政府官員欠能力吸收、欠深度去吸納意見成為政策」。他打趣說：「這個卷難答。對一些人有改革能力的話，是不難答；對於沒有這方面經驗、識見的人就難答。」

稱派糖民粹 社會心態需變

除了政府的改革意識，王卓祺認為社會心態亦很重要。他形容，回歸後公民社會積極要求政府「使多些錢」，例如派消費券、派糖、減稅，「這屬一個頗民粹意味的社會民情發展」，而在人口老化及現有福利制度設計下，社福醫療等公共開支由政府承擔為主，亦需進一步梳理。

（預算案前瞻．一）

相關字詞﹕王卓祺 財赤 財政預算案

上 / 下一篇新聞