料難三數年滅赤 盛事經濟「隔靴搔癢」

每當政府面對財赤，社會就會討論財赤屬結構抑或周期性，王卓祺引述2002年檢討公共財政專責小組報告的總結，當中提到「控制政府開支的實質增長，使其與經濟的實質增長一致」的建議，王指現時兩者「就是不一致」，收支未見平衡，而經濟轉型及賣地短期內未見有大轉機，對於政府提出三數年做到平衡，他比較悲觀。

除了財政司長陳茂波，特首李家超去年底上京述職時曾提財赤可能需3至5年處理。王卓祺認為，公開談「憂」或會引起恐慌，理解他們「難處」，相信當局是「本着這個心意去看這個問題」。但他對做法有保留，「在香港個個都好清楚，市民生活在此，知道在面對哪些問題，就算說香港如何好，我們（市民）不信，反而是更危險信號」，市民未必信任政府可帶領香港脫離困局。他又形容，政府所做動作公關效果不大，例如「盛事經濟」、「熊貓經濟」等就令人有感「隔靴搔癢，未能切中要害」。

憂官員欠能力化意見為政策

王表示，目前重點是分析政府收支，最重要是收入結構，與不同經濟體比較後就可知問題在哪裏，其後「如何做、是否願意做，給予答案，我們（市民）才有信心」。他相信香港官員都很想做，建議要多與業界了解意見，「最大問題是擔心政府官員欠能力吸收、欠深度去吸納意見成為政策」。他打趣說：「這個卷難答。對一些人有改革能力的話，是不難答；對於沒有這方面經驗、識見的人就難答。」

稱派糖民粹 社會心態需變

除了政府的改革意識，王卓祺認為社會心態亦很重要。他形容，回歸後公民社會積極要求政府「使多些錢」，例如派消費券、派糖、減稅，「這屬一個頗民粹意味的社會民情發展」，而在人口老化及現有福利制度設計下，社福醫療等公共開支由政府承擔為主，亦需進一步梳理。

（預算案前瞻．一）